九三軍人節 麗寶樂園推軍教月優惠親友也可享優惠
9月有九三軍人節和教師節，麗寶樂園展開為期一個月的軍教月優惠，即日起至9月30日，軍人或教師本人持證入園，可享樂園門票199元、天空之夢摩天輪150元優惠，最多可帶4位親友享優惠價。
麗寶樂園表示，為了犒賞軍教人員，即日起到9月30日推出軍教月優惠，軍人或教師本人持有效證件現場購票，玩馬拉灣或探索世界遊樂園，門票只要199，原價750，還可帶最多4位同行親友享450優惠票價，馬拉灣開放至10月11日。
麗寶樂園渡假區內還有全台最大摩天輪「天空之夢」，車廂內有冷氣空調、免費充電座與Wifi，車廂內可提供輪椅進入搭乘，軍教月期間，軍人或教師本人憑證現場購票，不分平假日只要150元，原價假日350、平日300，同行親友最多4人也能享250的票價。
歡慶馬拉灣20周年，9月壽星本人至現場票亭購票出示身分證件，玩馬拉灣只要20元，除了票價優惠，9月20日還有「情定馬拉灣」聯合婚禮。
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