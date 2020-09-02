直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

今天（2日）是中元節，原本是中秋節應景的蛋黃酥，竟然提前到中元節就來亂！彰化市排隊名店「不二坊」蛋黃酥，購買人潮現在就已大排長龍，令人不知今夕何夕，直把中元當中秋。只是造成交通混亂，苦了員警，要到場維護秩序。

彰化市中正路排隊名店「不二坊蛋黃酥」（原名不二家），由於名聲響亮，每逢中秋節前，店外購買人潮動輒排了上百公尺，甚至一般假日或平時，幾乎也要排隊，由於不接受網購，隨著接近中秋節，甚至限制時間及購買顆數，隊伍越排越長，越來越早。

不二坊蛋黃酥的魅力在那裡？其實與一般蛋黃酥做法沒什麼不同，但不二坊蛋黃酥，就是有酥酥的口感，以及溢出的蛋黃香，而且不會很甜，拿到手時，就是現做熱熱的，店員還會吩咐先打開餅盒，等20分鐘後冷卻再蓋上。最近幾年竄紅，很多顧客從每顆30元，一直吃到現在一顆40元，現在想吃或送禮，除非有特殊關係，否則就要排隊，不想排隊就要加錢跟代購業者買。

不二坊蛋黃酥打出名號以後，也帶來代購商機，而代購價格卻是水漲船高，過去每顆代購費就要加價10元到15元，一盒15顆原本是600元，一盒賣到800元到1000元還是有人買，代購利潤驚人，因此排隊人潮中，估計至少8成是代購者，舉家前往卡位。以今天中元節為例，距中秋節還有一個月，不二坊在凌晨就出現椅子、板凳大軍「排隊」。

為應付人潮，不二坊從上周開始，上午均不營業，從下午兩點半以後才開店，讓店家有更從容時間備貨，減少長時間的排隊影響交通與附近店家的出入，也讓顧客少一點罪受，但仍有顧客在等候開門時，顧不得新冠肺炎疫情的新生活運動，很多人都不戴口罩也沒保持安全距離，甚至躺在地上呼呼大睡，到白天則被豔陽曬到昏頭，受到如此折磨，卻也甘願。

由於每年不二坊排隊之亂常造成附近店家困擾，也影響周邊交通，當地民生路派出所，還得到場維護秩序，而員警開單，倒楣的是顧客，又罰不到店家，讓警方為難，曾建議不二坊請保全維護交通與安全，甚至接受網購方式，以避免排隊之亂，但業者仍是不甩，讓警方十分無奈。「店紅是非多」，不二坊還因服務態度惹惱顧客 ，3年前，被掛喪燈、潑漆洩忿，最後還是得靠警方破案。