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防美豬魚目混珠 南投籲台豬一律由肉品市場交易

中央社 / 南投縣1日電

南投縣府今天表示，國內豬隻約85%經肉品市場交易，15%直接到屠宰市場，未進肉品市場的豬肉易成漏洞。因應美豬進口政策，建議中央修法，國產豬肉交易一律須經肉品市場把關。

南投縣政府指出，美國豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）問題引發民眾疑慮，也造成部分地方反彈，建議中央修法，強力要求藥物零檢出外，國產豬應全部經由肉品市場交易，確實控管才能追溯來源。同時為避免魚目混珠，衛生單位應加強稽查，掌握進口豬肉流向。

縣府表示，目前全台有23處肉品市場，國內豬隻約有85%經肉品市場交易，另有15%則直接進入屠宰市場。因應美豬進口，政府將實施豬肉產地標示，但未進入肉品市場交易的肉品，易形成漏洞，有待補強，因此建議中央修法，國產豬肉交易一律須經肉品市場把關。

縣府表示，肉品市場交易的豬肉，會在豬皮留下8碼印記，可查到豬隻在何處飼養、何時在哪個肉品市場交易、屠宰等資訊，例如豬皮代碼印記MC260857，代表南投縣3月26日第0857號交易的豬隻。

縣府指出，進口豬肉若以低價搶攻市場，肉品加工就可能魚目混珠冒充本土豬肉，建議落實源頭管理、牧場生產安管、肉品市場檢疫與防疫、豬肉進入消費市場由衛生單位加強查察，為民眾食安把關。

總統蔡英文8月28日宣布，經這幾年評估，她責成相關部門，在保護國民健康下，依科學證據、國際標準，訂進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，及放寬30月齡以上美國牛肉進口。

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