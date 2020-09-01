中市議長張清照提升為民服務 聘專業律師代書駐點服務

台中市議長張清照加強為民服務，他在副議長任內開始提供免費法律諮詢服務，今天在服務處新增每周二、四下午2點至4點，提供免費代書諮詢，提升服務品質。

議長張清照的為民服務項目多元化，他上屆擔任副議長任內已推出免費法律諮詢服務，每週三上午10點至12點，由專業律師周孟儀、陳韻如在清水服務處駐點，每周五下午由黃建閔律師駐點，免費提供諮詢服務。

張清照表示，這些年民眾對免費法律諮詢服務，反應非常好，這項服務會繼續做下去；另外，在服務處的為民服務案件中，有部分渉及土地或房產問題，這些專業領域的案件如由專業人士協助會更好，因此服務處從今天開始提供免費代書諮詢服務，目前訂每週二、四下午2點至4點，由陳勇志、邱紹恩專業代書在議長的清水服務處駐點，提供免費諮詢。