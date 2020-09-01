快訊

兩韓一家親？朝鮮半島局勢和北韓核武戰略思維

3男拐騙高雄少女 頸部套電圈威脅：不聽話就通電

草溪路面變平整 調整車道標線以免違規遭檢舉

中央社 / 南投縣1日電

南投縣草屯鎮草溪路部分路面不平整，公路總局重新刨鋪並調整車道標線，包含左轉專用車道原雙白實線改劃內虛外實白線，讓直行車輛可以外切，以免因跨越雙白實線而遭人檢舉。

草屯鎮草溪路路面不平，屢遭用路人批評，交通部公路總局第二區養護工程處8月完成指標203.1到208.5公里處路面刨除加封，除提升路面平整度，同時調整車道標線設計，引導行車動線，提升行車安全與順暢。

第二區養護工程處今天表示，省道台3線草溪路管線挖掘及補丁修復數量多，為提升路面品質，南投工務段積極推動路平專案，為免路面重複挖掘及影響交通，召開多次管線協調會議，要求路面孔蓋全數下地，並請自來水公司一併汰換更新管線，以提升路面平整度。

南投工務段表示，配合路面重新刨鋪，同時調整車道標線劃設，以提高交通安全與車流效率，包含內側車道寬改採3.25公尺、外側混合車道寬採3.5公尺；近路口路幅足夠規劃左轉專用車道時，採上游偏心車道設計，導引直行車輛順勢前行。

工務段表示，同時強化路口左轉專用道與車道預告設施，左彎保護時相路口，左轉專用車道寬度採3公尺，原雙白實線改劃內虛外實白線，並於上游車道增劃指向箭頭，用以加強預告前方道路車道配置情形，改善直行車輛占用或借道通行違規情形。

車道 修復

延伸閱讀

影／山老鼠暗夜竊運15公噸巨樹 過重路破車爆胎遭警活逮

這條路鋪得「很有水準」！台26線墾丁南灣段舒適度超讚

北市文林北路更新完成 來往士林、北投不再顛簸

北市吸泥車天雨路滑翻覆 2清潔隊員輕傷

相關新聞

南投遊樂園少東成準爸爸 曬兒「搞怪」超音波照

南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長、泰雅渡假村少東李浩瑋今年初娶得美嬌娘，年底更將升格當爸爸，既興奮又期待，近期更貼出兒...

影／綠雕園區「綠瀑」好美麗 未料竟是綠癌入侵得清除

南投縣政府斥資近4000萬元在國姓鄉打造「橋聳雲天綠雕園區」，預計將在今年底完工，當地公所近期整頓周邊及公共區域，更加強...

雙龍瀑布七彩吊橋遊客逾10萬 村民反應垃圾交通問題

採總量管制的信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，從6月20日開放以來，暑期旅遊人氣正夯，南投縣風景管理所表示，目前統計已入園的人次及...

台東35處農地含重金屬 禁生雞糞及換土後32處解除列管

台東縣沒有工業汙染，但民國96年辦理農地土壤調查作業，意外發現35處，共計14.0737公頃農地土壤中含銅、鋅等重金屬，...

改善台中市偏鄉學校廚房設備 蔡其昌爭取近億經費

立法院副院長蔡其昌昨天下午邀教育部國民及學前教育署學務教安組副組長陳錫鴻、台中市議員施志昌、台中市政府教育局專門委員郭明...

鹿港地藏王廟中元普度 首度為新冠肺炎罹難者超度

鹿港地藏王廟配合中元普渡，從8月31日到9月2日(農曆7月13至15日)舉辦為期3天的「拔薦消災祈福法會暨慶讚中元普渡蘭...

黑燈官司打7年 員林市終於今年底全面換為LED路燈

堅持到最後一刻！彰化縣員林市公所被查獲未申請裝設的路燈，和台電公司打了7年官司，因此延宕換置路燈期程，2017年最高法院...

中捷綠線延伸彰化大坑有進展 市府送計畫到交通部審查

台中捷運綠線預計年底通車，同時進行捷運綠線延伸大坑及彰化延，路線再增9.08公里、增設7座車站，市府交通局昨天已送計畫到...

未讓行人被罰怪警做秀 彰化路口大執法違規抓不少

今天9月1日起，全國同步「路口安全大執法」，彰化縣察局今天上午動用115名警力在全縣77個路口取締，其中單是在彰化市彰化...

影／館長台中健身房試營運 無法現身仍湧入大批民眾

館長陳之漢上周五遭到惡徒槍擊受傷住院，原定出席今天中午成吉思汗健身俱樂部台中館試營運，因傷無法現身。現場仍湧入了近千名健...

西屯民眾有福了！公車161副線今開通往中科高鐵更方便

立委張廖萬堅及市議員林祈烽、陳世凱共同成功爭取的「161副」中科管理局至高鐵台中站市區公車今天上路。林祈烽說，初期每天將...

購物節登錄破80億 盧秀燕：報復性消費都在台中了

第二屆台中購物節8月31日落幕，台中市長盧秀燕今天在市政會議中表示登錄金額破80億元「嚇死寶寶！」但不少民眾表示昨登錄頻...

熱門新聞

交通大執法今開跑 南投這4處測速照相桿同步上工

淡江大橋兩岸引道落差大 八里人喊：別讓期待變傷害

夫楊偉中逝世2年 陳以真臉書首更新「我們都很思念」

宜蘭轉運站9月17日停用 搭車請到臨時轉運站

影／10年磨一路 基隆中山一、二路拓寬今通車

畫家張真輔到新疆學剪紙 回鄉教孩子剪出農村世界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。