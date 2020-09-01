草溪路面變平整 調整車道標線以免違規遭檢舉

南投縣草屯鎮草溪路部分路面不平整，公路總局重新刨鋪並調整車道標線，包含左轉專用車道原雙白實線改劃內虛外實白線，讓直行車輛可以外切，以免因跨越雙白實線而遭人檢舉。

草屯鎮草溪路路面不平，屢遭用路人批評，交通部公路總局第二區養護工程處8月完成指標203.1到208.5公里處路面刨除加封，除提升路面平整度，同時調整車道標線設計，引導行車動線，提升行車安全與順暢。

第二區養護工程處今天表示，省道台3線草溪路管線挖掘及補丁修復數量多，為提升路面品質，南投工務段積極推動路平專案，為免路面重複挖掘及影響交通，召開多次管線協調會議，要求路面孔蓋全數下地，並請自來水公司一併汰換更新管線，以提升路面平整度。

南投工務段表示，配合路面重新刨鋪，同時調整車道標線劃設，以提高交通安全與車流效率，包含內側車道寬改採3.25公尺、外側混合車道寬採3.5公尺；近路口路幅足夠規劃左轉專用車道時，採上游偏心車道設計，導引直行車輛順勢前行。

工務段表示，同時強化路口左轉專用道與車道預告設施，左彎保護時相路口，左轉專用車道寬度採3公尺，原雙白實線改劃內虛外實白線，並於上游車道增劃指向箭頭，用以加強預告前方道路車道配置情形，改善直行車輛占用或借道通行違規情形。