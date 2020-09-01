南投遊樂園少東成準爸爸 曬兒「搞怪」超音波照

南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長、泰雅渡假村少東李浩瑋今年初娶得美嬌娘，年底更將升格當爸爸，既興奮又期待，近期更貼出兒子的超音波照，而照片中的寶寶又「比讚」又扮「沉思者」，讓他笑說，還沒出生就搞怪，以後皮喔！

泰雅渡假村是全國24座大型主題遊樂園之一，該樂園少東兼經理李浩瑋之前忙著協助營運，直到去年碰上真命天女，人生歷程趕進度，今年2月與女友先登記結婚，原等疫情解封後宴客，但因老婆懷孕，討論後決定等寶寶出生後再補辦。

而李日前陪老婆去產檢後，開心在臉書分享兒子的超音波照，而照片中的小寶寶的手竟大大的比出「讚」的姿勢，像是在對他們夫妻和醫生說「我很讚，免擔心」，也讓李貼文笑稱「還沒出來就知道我們拍照的pose」，診間則頓時充滿了歡樂。

李浩瑋說，前陣子陪懷孕快6個月的老婆去產檢，醫生透過超音波確認胎兒手腳發育狀況，突然指著寶寶的手部，開心的說「快看！你兒子在比讚喔！」一看握拳的小手還真的露出一截大姆指，當下笑翻在場的人，醫生也趕緊局部放大拍照。

但沒想到的是，寶寶後面還繼續耍寶，李提到，之後為了要確認其他部位，所以碰了老婆肚子讓寶寶換動作，未料他竟用手背頂著下巴，就像羅丹的「沉思者」雕像，姿勢真的很多、很愛演；李更笑著說，還沒出生就搞怪，以後應該會很皮！