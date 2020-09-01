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台東35處農地含重金屬 禁生雞糞及換土後32處解除列管

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣內原有35處農地重金屬含量偏高，經輔導農民禁用生雞糞、用客土置換，今年8月底前已有32處解除列管。記者羅紹平／翻攝
台東縣內原有35處農地重金屬含量偏高，經輔導農民禁用生雞糞、用客土置換，今年8月底前已有32處解除列管。記者羅紹平／翻攝

台東縣沒有工業汙染，但民國96年辦理農地土壤調查作業，意外發現35處，共計14.0737公頃農地土壤中含銅、鋅等重金屬，且超過法規標準，經多年來輔導農民休耕、禁用生雞糞與置換客土，已有32處農地解除管制，恢復農耕，改善率達9成以上。

台東縣環保局水質保護科科長李菊芬表示，台東農地土壤重金屬汙染源包括農民使用農藥、化學肥料及生雞糞等，其中以生雞糞為大宗，由於雞場養雞的飼料中往往含有重金屬，雞隻吃下飼料，重金屬再隨糞排出雞體外，農民使用雞糞當肥料，因而汙染土壤。

縣環保局指出，歷年來農民配合汙染改善輔導，除了休耕，禁用生雞糞，同時使用客土置換土壤，至今年8月底前，完成畜牧業周邊農地及使用生雞糞農地監測後，有32處農地獲改善並解除列管，剩3處農地，面積共1.0930公頃列管中。

縣環保表示，未解除列管的3筆農地，因多年來降雨、禁用生雞糞，土壤中銅、鋅等重金屬含量已明顯下降，將持續進行輔導改善及監測，預計明年若監測結果低於食用作物農地監測標準值，就可解除列管。

台東縣工作人員採集土壤樣本化驗。記者羅紹平／翻攝
台東縣工作人員採集土壤樣本化驗。記者羅紹平／翻攝

農地 農民 台東

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