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改善台中市偏鄉學校廚房設備 蔡其昌爭取近億經費
立法院副院長蔡其昌昨天下午邀教育部國民及學前教育署學務教安組副組長陳錫鴻、台中市議員施志昌、台中市政府教育局專門委員郭明洲及大安國小校長許瑞芳等人，會勘大安國小廚房設備改善事宜，獲教育部核定9814萬元經費，將補助海線共20所學校廚房設備汰換，提升校園食安環境。
教育部針對需改善之各校廚房設備提出「國民中小學午餐廚房精進計畫」，獲行政院以特別統籌分配稅款支應該計畫執行，台中海線多所學校如大安區大安國小（補助232萬元）、外埔區馬鳴國小（補助238萬元）及清水區清海國中（補助232萬元）等，共20所學校獲得補助981.4萬元，解決學校廚房安全衛生與設備老舊問題。
蔡其昌說，大安國小中央廚房目前供應自校及鄰近的大甲區文武國小、大安區三光與海墘國小，未來將納入大甲區西岐國小及德化國小，供餐學校達6所，將解決廚房鍋爐老舊汰換、水塔增置、地面積水等問題，讓6所學校的供餐狀況得以安全無虞。
施志昌表示，感謝蔡其昌副院長爭取中央經費照顧地方學子，校園營養午餐每餐40元，大家會更努力來監督團膳業者，讓孩子們學得開心、吃的安心，食安問題會嚴格把關。
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