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鹿港地藏王廟中元普度 首度為新冠肺炎罹難者超度

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港地藏王廟準備了新冠病毒亡者往生蓮位，超度因為疫情死亡的亡靈。記者林敬家／攝影
鹿港地藏王廟準備了新冠病毒亡者往生蓮位，超度因為疫情死亡的亡靈。記者林敬家／攝影

鹿港地藏王廟配合中元普渡，從8月31日到9月2日(農曆7月13至15日)舉辦為期3天的「拔薦消災祈福法會暨慶讚中元普渡蘭盆聖會」，今年廟方特地做了一個新冠病毒亡者往生蓮位，超度因為疫情死亡的亡靈，其中國內第一個因為疫情死亡的白牌車司機就是彰化人，也為這位司機做了一個蓮位，讓亡者安息。

鹿港地藏王廟昨天傍晚在福鹿河濱公園祭水靈，放水燈讓孤魂水靈能夠上岸，並接受法會誦經，讓祂們早日超度。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，今年法會遇上防疫，廟埕空間留作誦經，普度蓮位牆則移到對面的空間，讓距離放寬維持「社交距離」，鼓勵信眾戴口罩到場，廟方也事先準備口罩。

鹿港地藏王廟今年有陸配專程來超度「武漢動物靈」，林慧娟說，一名陸配在武漢的姊姊、姊夫生病一度被安排住進方艙醫院治療，她無法回到中國探望，相當心急，到地藏王廟「博杯」請神明賜給家人平安，獲得3個「聖杯」，最後家人果真康復出院，因姊姊、姊夫在當地的市場賣雞鴨，為了配感謝神明保佑，她決定以金紙20箱來超度「武漢動物靈」，讓家人保平安。

今年也有民眾超度嬰靈，林慧娟說，有一名50多最婦人登記超度12位嬰靈，中年婦人搭計程車匆匆從外地來，只說共有4個父親，其餘不願多說就離開。

鹿港地藏王廟準備供品超度嬰靈。記者林敬家／攝影
鹿港地藏王廟準備供品超度嬰靈。記者林敬家／攝影
鹿港地藏王廟為感染新冠肺炎死亡的白牌車司機準備蓮位。記者林敬家／攝影
鹿港地藏王廟為感染新冠肺炎死亡的白牌車司機準備蓮位。記者林敬家／攝影

鹿港 武漢 疫情 新冠肺炎

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