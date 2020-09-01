推動居家醫療宅急便 南投13鄉鎮市服務送到家
隨著高齡失能人口增加，南投縣偏鄉醫療資源有限，衛生局整合13鄉鎮市衛生所，宣布全面加入衛福部的居家醫療照護整合計畫，另有16家居家醫療服務特約照護團隊及107家醫事機構，也透過社區醫療團隊介入，發展在地化居家醫療服務。
南投衛生局表示，縣內老化高齡程度持續上升，而社區居家醫療，特別是偏鄉的醫療資源不足，因此有必要回歸以「人」為中心的照顧，配合特約醫療院所組成居家整合照護團隊，提供含括「居家醫療」、「重度居家醫療」及「安寧療護」，讓老年生活走得更好、更遠，尤其是降低失能，享受有尊嚴與品質的生活，順利達到在地老化。
南投縣為了切合民眾實際需求，提供全面且適切的長期照護服務，讓居住於家中因為失能或特殊疾病無法外出就醫，經醫師評估確實有醫療需求，即可申請讓醫師到患者的家中進行評估，達到健康老化、活躍老化、正向老化及成功老化的理想。
民眾如有居家醫療需求及相關問題，除了撥打服務專線，可諮詢各縣市照管中心（1966）、健保服務專線0800-030598，亦可至居家醫療整合照護特約醫事機構網站查詢。
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