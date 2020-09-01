黑燈官司打7年 員林市終於今年底全面換為LED路燈

堅持到最後一刻！彰化縣員林市公所被查獲未申請裝設的路燈，和台電公司打了7年官司，因此延宕換置路燈期程，2017年最高法院判決員林市公所敗訴，市公所今年元月繳清電費和利息，火速趕辦更新全市路燈，預計今年底更換1萬3617盞LED路燈，成為全縣最後一個更新路燈的鄉鎮市。

近日員林市許多市民和民代反映，維修路燈效率變慢，市公所人員一一回應，很多市民仍然霧煞煞，不清楚換路燈和修路燈有什麼關係。

市公所建設科表示，台電2010年普查全台私設路燈（俗稱黑燈），員林鎮（員林市升格前）被查獲4805盞，當初鎮公所不認為那是黑燈，不補繳電費本息，台電興訟控告員林鎮及多個鄉鎮公所，有些鄉鎮公所承認私接路燈，員林鎮不妥協，直接2017年6月19日最高法院判決員林市公所（當時已改制）敗訴，應償還本息8062萬4104元。

員林市公所和台電協調分5年償還，但市公所積極開源節流，積極籌措財源，2018年開始清償，今年元月還清黑燈電費本息。訴訟中及償還中，不能更換路燈，還清欠債後，市公所趕快發包更換LED路燈，近日決標，預計10月初開始汰換，汰換過程中，部分待修舊路燈就不修理，直接換LED路燈。