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中捷綠線延伸彰化大坑有進展 市府送計畫到交通部審查

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運綠線延伸大坑丶彰化端，市府交通局已送計劃到交通部審查。圖/台中市交通局提供
台中捷運綠線延伸大坑丶彰化端，市府交通局已送計劃到交通部審查。圖/台中市交通局提供

台中捷運綠線預計年底通車，同時進行捷運綠線延伸大坑及彰化延，路線再增9.08公里、增設7座車站，市府交通局昨天已送計畫到交通部審查，等中央完成核定，即啟動規劃作業，完善大台中捷運路網。

交通局長葉昭甫表示，捷運綠線規劃從原線兩端分別再向大坑及彰化延伸，路線將增加9.08公里、增設7座車站，總經費為277.48億元。

大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站；彰化延伸段由捷運綠線高鐵台中站起，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，增5座車站。

交通局指出，捷運綠線延伸線規劃將與北屯區單元12、單元14、烏日高鐵特定區及彰東擴大都市計畫整合，達成跨域治理，提升中彰生活圈交通網便利。

交通局說明，綠線延伸彰化段原已納入前瞻計畫，前瞻計畫2.0也已增列大坑延伸段，目前兩延伸段皆已編列特別預算辦理後續規劃作業。

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