影／綠雕園區「綠瀑」好美麗 未料竟是綠癌入侵得清除

南投縣政府斥資近4000萬元在國姓鄉打造「橋聳雲天綠雕園區」，預計將在今年底完工，當地公所近期整頓周邊及公共區域，更加強移除「綠癌」小花蔓澤蘭等外來植物，盼有效防治維持園區沿線景致美觀，也降低危害農作物及生態環境。

國姓鄉公所指出，今年透過縣府向林務局申請經費移除小花蔓澤蘭等有害環境的外來種植物，因此從8月初雇工4人針對全鄉公共區域進行整頓，其中針對橋聳雲天綠雕園區沿線及周邊加強清除，美化旅遊景觀，不讓雜亂草木壞了遊興。

「一大片綠掛著像瀑布，挺美的！」雇工人員今以鐮刀、釘耙或機具，又砍又拉的把掛在渠側的「綠瀑」給拉起並清除，詹姓人員說，小花蔓澤蘭是爬藤類植物，從路旁土地長到渠側，綠意盎然又有流水，感覺漂亮吸睛，沒想到，卻是壞東西。

國姓公所農經課長郭俊龍則說，小花蔓澤蘭繁殖力超強，侵台後蔓延速度驚人，凡海拔1200公尺以下平地、農田、果園、林地等光照充足處，幾乎隨處可見，雖綠意盎然，但會攀爬影響樹木或經濟作物致健康衰退、產量降低，甚至死亡。

林務局考量小花蔓澤蘭對生態環境和農業經濟造成極大威脅，每年補助清除防治，南投林管處指出，評估其開花期約從每年10月開始，防除最佳時機在9至10月間，因此除補助地方政府或公所協助清除，也向民眾收購，官民合作提高效益。