西屯民眾有福了！公車161副線今開通往中科高鐵更方便

立委張廖萬堅及市議員林祈烽、陳世凱共同成功爭取的「161副」中科管理局至高鐵台中站市區公車今天上路。林祈烽說，初期每天將有各3個班次的公車自中科管理局和高鐵台中站發車，方便住在玉門路、西屯路口，以及國安一路周邊的民眾搭乘往返高鐵台中站，歡迎多加利用搭乘。

交通局說明，161線除學生通勤外，國安一路沿線新興社區住戶、商務旅客也有轉乘高鐵需求，經民代反映爭取及市府通盤考量，協調業者調整161路較低需求時段班次，新闢行駛玉門路、國安一路的161副線。

161副線發車班次分別為，中科管理局6點35分、9點25分（逢周五、日調整為9點35分）、11點35分發車，高鐵台中站下午4點25分、7點25分（逢周五、日調整為晚上7點35分）、9點55分發車，後續將視實際搭乘情形滾動檢討。

林祈烽說，服務處常接獲民眾陳情，希望往返高鐵台中站到中科管理局的161線公車，能增停玉門、西屯路口站，方便附近的居民搭乘，尤其當地有多棟社區大樓，一旁的國安一路又有商城購物中心，但因附近沒有161線的站牌，民眾根本無法搭車，可說是非常的不方便。

林祈烽指出，經多次與市府交通局、客運業者、商城代表和周遭住戶會勘協調後，客運業者同意增設玉門西屯路口站，初期先採副線模式營運，每日往返3班共行駛6個班次，自9月1日開始運行。

陳世凱說，接到許多民眾反應有從高鐵站前往中科管理局以及西屯周邊的相關需求，經過多方努力終於開通，也期許民眾可以踴躍搭乘。