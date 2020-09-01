雙龍瀑布七彩吊橋遊客逾10萬 村民反應垃圾交通問題

採總量管制的信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，從6月20日開放以來，暑期旅遊人氣正夯，南投縣風景管理所表示，目前統計已入園的人次及加上預約人次，已逾10萬人；但雙龍部落指出，村民收益不如預期，垃圾及交通卻成新問題，希望縣府重視協助處理。

縣長林明溱表示，交通及圾垃問題將由觀光處補助信義鄉公所經費，已善用在地人力設法改善，為了七彩吊橋風景區發展，縣府已積極規劃第二期雙龍步道改善計畫，將以高架步道方式，打造從活動中心到吊橋頭的緩坡嶄新步道，希望部落會議能大力支持。

林明溱說，未來鼓勵部落年輕人把握雙龍七彩吊橋創造的旅遊商機，努力營造部落特色的觀光產業，只要地方有意願，縣府將設法籌措5000萬元，讓遊客更易親近七彩吊橋，帶動地方繁榮。