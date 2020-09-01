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雙龍瀑布七彩吊橋遊客逾10萬 村民反應垃圾交通問題

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
雙龍瀑布七彩吊橋風景正夯，但雙龍部落村民反應收益不如預期，垃圾及交通卻成新問題。圖／南投縣政府提供
雙龍瀑布七彩吊橋風景正夯，但雙龍部落村民反應收益不如預期，垃圾及交通卻成新問題。圖／南投縣政府提供

採總量管制的信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，從6月20日開放以來，暑期旅遊人氣正夯，南投縣風景管理所表示，目前統計已入園的人次及加上預約人次，已逾10萬人；但雙龍部落指出，村民收益不如預期，垃圾及交通卻成新問題，希望縣府重視協助處理。

縣長林明溱表示，交通及圾垃問題將由觀光處補助信義鄉公所經費，已善用在地人力設法改善，為了七彩吊橋風景區發展，縣府已積極規劃第二期雙龍步道改善計畫，將以高架步道方式，打造從活動中心到吊橋頭的緩坡嶄新步道，希望部落會議能大力支持。

林明溱說，未來鼓勵部落年輕人把握雙龍七彩吊橋創造的旅遊商機，努力營造部落特色的觀光產業，只要地方有意願，縣府將設法籌措5000萬元，讓遊客更易親近七彩吊橋，帶動地方繁榮。

隨後，林縣長在縣議員全文才、鄉長全志堅及原民局長史強等人陪同下，驅車上山實地勘察雙龍後山農路，經過近一個小時的山路才抵達海拔1400公尺的茶園平台，竟可遠眺日月潭慈恩塔，有感而發說，「雙龍後山也是好地方，天氣更好時不僅日月潭，連彰化海邊都看的到」，看到後山農路年久失修崎嶇不平，指示原民局設計重鋪全長約880公尺的混凝土路面，預計工程經費達300萬元，改善當地農路路況。

雙龍瀑布七彩吊橋風景正夯，但雙龍部落村民反應收益不如預期，垃圾及交通卻成新問題。圖／南投縣政府提供
雙龍瀑布七彩吊橋風景正夯，但雙龍部落村民反應收益不如預期，垃圾及交通卻成新問題。圖／南投縣政府提供
雙龍部落後山可遠眺日月潭慈恩塔，南投縣長林明溱會勘後指示盡速修路。圖／南投縣政府提供
雙龍部落後山可遠眺日月潭慈恩塔，南投縣長林明溱會勘後指示盡速修路。圖／南投縣政府提供

吊橋 日月潭 林明溱

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