南投交通大執法開跑 同步啟用4支固定測速

交通大執法今天開跑，南投警方除配合落實，也規劃同步啟用鹿谷鄉溪頭、中寮鄉、埔里鎮共4支取締照相機，其中位於中寮鄉139線47.5公里處的設備，更是當地首支固定測速桿。

警政署發函各縣市警察局，今天起連續1個月路口安全大執法，重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」。

南投縣警察局除配合交通大執法，也規劃同步啟用溪頭聯外道路、中寮鄉縣道139線、埔里市區2處路口共4支固定式測速及闖紅燈自動照相設備，分別位於鹿谷鄉151線10.07公里處、中寮鄉139線47.5公里處、埔里鎮信義路、中山路三段與南安路口、埔里鎮和平東路與中正路口，這4處都限速50公里時速。

交通大執法方面，位於南投市中興路與嘉和一路口的南投看守所前是違規熱點，常有機車闖紅燈右轉，也有不熟路況騎士未依規定兩段式左轉，南投縣警察局南投分局南投派出所今天配合大執法在此處取締，中央社記者直擊，警方約5分鐘就取締2件機車未兩段式左轉。

南投派出所長吳昆典說，中興路東向為下坡，部分汽車車速不慢，機車若未兩段式左轉有碰撞風險，機車騎士也不要認為這是小路口就「貪圖方便」闖紅燈右轉。