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購物節登錄破80億 盧秀燕：報復性消費都在台中了

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，第二屆購物節的登錄金額破80億，她說報復性消費都報復在台中了。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，第二屆購物節的登錄金額破80億，她說報復性消費都報復在台中了。記者陳秋雲／攝影

第二屆台中購物節8月31日落幕，台中市盧秀燕今天在市政會議中表示登錄金額破80億元「嚇死寶寶！」但不少民眾表示昨登錄頻當機，趕不上截止日，市府定放寬3天，以利民眾在9月12日抽小豪宅時，一試手氣。

盧秀燕指出，去年台中市辦第一屆台中購物節，民眾消費登錄金額達25億元，已是六都購物節活動中的第一名，今年擔心會受新冠肺炎疫情影響，怕民眾消費會緊縮，因此保守設定消費登陸目標30億，成長5億。沒想到「報復性消費都報復在台中了」登陸金額扶搖直上，統計到8月31日為止，已經超過80億。

盧秀燕說，以百貨公司周年慶抽獎的經驗，這些只是登陸金額，實際消費金額大概會高出4倍左右，台中市政府這段時間充分掌握後疫時期民眾消費的渴望及振興三倍券的商機，等3天後截止登錄，實際金額還要再增加。

購物 盧秀燕 台中市

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