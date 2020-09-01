環保局長請辭 盧秀燕期許繼任要像前任勇敢有作為

台中市環保局長吳志超以個人健康及照顧生病家人為由請辭，今天生效，吳志超將回逢甲大學任職，遺缺由副局長陳宏益代理。市長盧秀燕今天對吳志超請辭表示不捨，稱讚他是位抗空汙的鬥士，推薦繼任人選的不少，她表示會找像吳局長「勇敢認真又有作為」治理空汙的人選。

抗空汙是台中市政重中之重，台中市長盧秀燕上任時延攬前逢甲大學理學院長、環工系主任吳志超擔任環保局長，他任期一年半，針對中火7次鐵腕開罰，迫使台電減煤。市府拿出數據表示，台中市空品據的確明顯改善。

盧秀燕說，吳志超請辭原因非常單純，純粹是個人因素。她說，大大肯定吳志超一年半來的表現，稱讚他是位真正反空汙的鬥士，市民以看到，科學數字證實空品比前年好了三到五成，大有進步，台中市民可以呼吸好空氣，吳志超功不可沒「他是位好局長，要大大按個讚！」

至於繼任人選，從吳志超請辭消息傳出後，盧秀燕表示，各方推薦的人選不少，也有人自我推薦，她會選位像吳志超一樣，在抗空汙及環境治理「勇敢認真又有作為的人選。」