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中元普度愛心滿滿！台中萬和宮近千份愛心物資捐助弱勢
明天是民間習俗重要慶典中元節，336年歷史的台中市萬和宮統計，今年的中元節普度法會，信眾委由廟方代辦的普度供品多達1440桌，其中977桌供品將打包成愛心物資捐助弱勢；喇榮開顯光明佛學會9月6日將在台中太極石展覽館舉辦中陰文武百尊超渡消災法會，並發放500份的愛心物資。
萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮慶讚中元普度法會從農曆7月14日，即今天晚間10時請神、安神位揭開序幕，明天上午7時誦經團早課誦經，上午9時由普銓法師率領部份董監事向鄰近廟宇「獻外敬」邀請各廟眾神、法界眾生參加普度法會。
明晚六時普度祈安法會，由普銓法師率領信眾開香，頌經消災祈福，預計祈安法會普桌了除代辦普桌加上信眾自備供品，可望超過2000桌。
蕭清杰指出，今年代辦1440桌普桌是採公開招標，由台灣楓康超市南屯店承包，計有排骨雞碗麵、米果、埔里水粉、大燕麥片、調和油、飲料、餅乾等20項，不領回的977桌供品將打包成愛心物資，比照往年轉送社會局食物銀行、南屯區公所等單位發給弱勢族群，愛心物資。
喇榮開顯光明佛學會說，新冠肺炎疫情造成許多弱勢者族群經濟活動受限，9月6日登場的中陰文武百尊超渡消災法會由寧瑪巴喇榮五明佛學院傳承、尊貴的龍迦仁波切帶領10位喇嘛主法，現場發放500份愛心物資，每份有白米4公斤、麵線、冬粉、油、鹽，透過里長發放在台中、彰化低收入戶或慈善機購。
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