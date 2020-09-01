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中元節燒紙錢怎麼避免火警 彰化縣消防局這麼建議

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
中元節燒紙錢，彰化縣消防局呼籲民眾要選擇空曠處、要有專用金爐、準備滅火器及確認餘燼撲滅，以避免發生火警。彰化縣消防局提供
中元節燒紙錢，彰化縣消防局呼籲民眾要選擇空曠處、要有專用金爐、準備滅火器及確認餘燼撲滅，以避免發生火警。彰化縣消防局提供

農曆7月是民間習俗的鬼月，家家戶戶都會燒香，並焚燒大量紙錢普度好兄弟，並祈求諸事平安，尤其明天（2日）是中元節，進入最高峰，除了環保局推動「紙錢減燒」、「紙錢集中燒」政策外，彰化縣消防局並呼籲民眾焚燒紙錢時，要選擇空曠處、要有專用金爐、準備滅火器及確認餘燼撲滅，以避免發生火警。

彰化縣消防局表示，為防範焚燒紙錢不當釀成災害，結除合防火宣導隊利用各種集會及場合，加強宣導民眾減少露天燃燒紙錢觀念，若一定要焚燒紙錢，呼籲民眾應注意以下注意事項：

一、選擇適當地點：選擇空曠處、遠離易燃物或瓦斯桶，並避免兒童靠近。

二、使用專用金爐：避免紙錢飛散引燃周邊可燃物，風速過大時不可焚燒紙錢。

三、準備滅火器具：周圍準備水桶或滅火器，若紙錢飄散時得進行初期滅火，防止擴大延燒。

四、確認餘燼撲滅：焚燒過程中應隨時有人看守，確認餘燼熄滅不再復燃後才可離開。

消防局表示，如果因飛火造成延燒，應立即撥打119向消防人員通報，若火勢不大，先試著使用滅火器或身邊水源做初期滅火，火勢若擴大則應儘快離開現場，靜待消防人員前來搶救。

彰化縣環保局表示，為減少露天燃燒紙錢造成空氣汙染，民眾應配合「紙錢減燒」、「紙錢集中燒」政策，在中元節期間可採環保祭祀方式，表達敬意。

環保局表示，今年彰化市部分社區大樓設置「紙錢集中站示範點」，深入社區提供「紙錢集中清運」便民服務，採電話預約專人載運，以擴大服務據點範圍，不僅降低新冠肺炎疫情群聚感染風險，也減少民眾自行焚燒紙錢產生的空汙影響。

環保局呼籲民眾在辦理祭祀活動時，應盡量少焚香、少燒紙錢，改採以糧代金、以功代金祭拜，以減少空氣汙染、避免觸犯空氣汙染防制法，也可減少環境的危害及維護民眾自身健康。

環保局表示，有關「紙錢集中清運服務」可洽各鄉鎮市公所清潔隊，或撥打環保局紙錢集中清運專線（04-7119356）洽詢。

空氣汙染 新冠肺炎

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