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環團批農地工廠零拆除 彰縣府：已執行12家斷電

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

新版工廠管理輔導法今年3月20日上路後，環團檢舉逾150家新建違章工廠，僅一件自行拆除，沒有一件被斷水斷電，也指彰化縣新增6055家待確認違章工廠，且至今「零拆除」，對此彰化縣府指出，針對2016年5月20日後新增違章工廠，目前已有12家執行停電，針對違章工廠，縣長王惠美表示，嚴格執行，絕不寬貸。

縣府經綠處表示，環團2017年所檢舉縣內的塑膠工廠，在2018年依工輔法裁罰停工，經綠處日前再派員前往複查，確屬持續營運中，將依工輔法裁處並依經濟部指示，於今年9月底前完成強制斷電作業。

縣府建設處也表示，彰化縣政府處理農地上新增違規工廠，都是由各鄉鎮公所依違章建築程序查報，所有檢舉案件皆已完成違章查報作業，後續依「彰化縣政府執行違章建築取締及拆除措施」錄案列管排拆，並以影響公共安全及環境污染的違章優先拆除。

這些違章建築中，涉及違反工廠管理輔導法涉有工廠使用事實者，縣府將依工廠管理輔導法予以斷水斷電來達到停止使用目的。另違反土地使用分區規定，也將以區域計畫法移請地政單位裁處罰鍰，以遏止農地上違規使用情形發生。

針對環團強烈批評，縣府也強調，保護農業環境是縣府一貫堅持的立場，透過法令的執行遏止違規，同時落實工廠管理與輔導，共同創造環保生態與經濟生產的雙贏。

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