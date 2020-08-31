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鹿港地藏王廟中元普渡放水燈 指引漂泊魂魄
鹿港地藏王廟配合中元普渡，從8月31日到9月2日(農曆7月13至15日)舉辦為期3天的「拔薦消災祈福法會暨慶讚中元普渡蘭盆聖會」，今傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式，重現鹿港百年民俗風華。
彰化縣長王惠美說，鹿港地藏王廟創建於清康熙2年（西元1663年），歷史悠久，是彰化縣定古蹟，祭水靈放水燈的意義最主要讓孤魂水靈能夠上岸，並接受法會誦經超渡，讓祂們離苦得樂，早日超渡。
鹿港地藏王廟主任委員許森樹表示，鹿港地藏王廟有100多年文化歷史，放水燈、祭水靈、做功德，已經實行15年，以往是在農曆7月1日放水燈，後來改為農曆7月13日至15日做3天法會。放水燈、祭水靈是一種古文化，是要將一些無主的水靈牽起，讓祂們離苦得樂，現在全台各地無論高雄、台北各地信眾都很踴躍，水燈做的很精密，看起來嘆為觀止，現在約有50到60艘，每艘造型都不同，顯現各界善心大德很有熱情與愛心。
鹿港北有天后宮，南據有鹿港地藏王廟，一司天、一司地，是當地民眾信仰的中心，鹿港在地人會於初一、十五或誕辰日前來朝拜，而中元普渡時節地藏王廟香火鼎盛，祭典隆重，平日緊閉的大門，也會在此時敞開放庵，並施「盂蘭盆會」，直至入夜收庵。
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