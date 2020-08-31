抗中火壓力大！ 吳志超曾透露「做1個月就想走人！」

台中環保局長吳志超請辭，在盧市府丟下震撼彈，遺缺由副局長陳宏益代理！吳志超是市長盧秀燕抗中火的大將，他的環工專業，成功在廢水中找到中火汙染的證據，盧秀燕也直誇他「超專業」但學者風格，讓他在盧市府對抗中央、中火的高壓環境下一直難以適應，他曾告訴所屬「我來一個月就想走了！」

吳志超首度以汙水超標開罰中火，以他的專業，認為在空品方面不容易找到中火汙染的證據，改在水中摸索，終於找到汙染證據，連開罰單，最高罰台電兩千萬元，首開紀錄。

不過台中市長盧秀燕以「空氣換新」為主要政見，市長選舉也以打中火為重要主軸，環保局的壓力空前大，吳志超曾向所屬開玩笑說「我來一個月就想走了」他表示，對環保局人員可以長期耐壓，表示佩服。

吳志超是學者風格，在議會備詢一向直率但有禮，不過因抗中火的壓力極大，他也飽受藍綠議員的強烈炮火。針對他請辭，國民黨議員表示惋惜，認為他是一位肯做事且專業的首長，民進黨議員則對他動輙對中火開罰單，頗有微詞。