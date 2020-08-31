台中市環保局長吳志超請辭 副局長陳宏益暫代
台中市環保局長吳志超今天請辭獲准，台中市政府表示，吳志超因個人健康與學校借調期滿等因素請辭，環保局長一職暫由副局長陳宏益代理。
市府指出，吳志超因個人健康狀態，加上家人罹癌急需照養，適逢學校借調期滿，因而向市長盧秀燕請辭，也獲盧秀燕同意，未來將返回任教學校服務。
吳志超就任環保局長期間，不只強力要求台中火力發電廠老舊機組停機，並多次對中火開罰，市府表示，在吳志超努力下，透過環保局強力稽查、輔導補助，台中空氣品質有了明顯改善。
市府指出，依據環保署資料，台中市PM2.5日均值超標天數，從2018年1至7月107天降至今年同期53天，改善5成，成效顯著；PM2.5平均濃度也從每立方米20.1微克降至16.4微克，改善近2成，吳志超盡心盡力功不可沒。
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