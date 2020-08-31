台中購物節進入尾聲 民眾趕登錄系統癱瘓

2020台中購物今天進入最後一天，由於豪宅大獎還未抽出，許多民眾趕著截止前完成登錄，造成系統癱瘓，市府表示，已緊急調整雲端伺服器規格到頂級，也準備APP更新版本。

2020台中購物節從7月起登場到8月31日為止，由於統一發票登錄時間將於晚上11時59分截止，民眾趕在截止前蜂擁進入系統登錄，也造成系統幾乎癱瘓，民眾憂心無法在截止時間前完成登錄。

台中市政府表示，由於購物節起跑至今，已有33萬人次下載APP，發票登錄張數逾1100萬張，因登錄倒數日發票大批湧進，已緊急調整雲端伺服器規格到頂級，也準備APP更新版本以提升處理效能。

市府經發局表示，台中購物節截至8月30日，官方APP下載超過33萬次，累計消費登錄金額約79.3億元，加上電商平台消費2.3億元，已達81.6億元，經發局加碼，將再抽出1台70吋4K智慧聯網液晶電視，讓民眾再多抽一個大獎。

經發局指出，根據發票登錄金額統計，每人平均消費登錄金額逾2.3萬元，發票登錄張數逾1100萬張，每張發票平均消費登錄金額為715元，每人平均發票登錄張數逾33張，購物節抽獎券張數逾2400萬張，每人平均抽獎券數達74張，市府每投入1元更創造202元發票登錄金額，台中購物節創造超過200倍的效益。

經發局提醒民眾，記得在晚上截止時間前登錄7、8月在台中消費的發票及優惠店家收據，精品豪宅大獎將於9月12日，在台中市圓滿戶外劇場「民政耀眼 綻放台中」演唱會中抽出。