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首度以汙水超標開罰抗中火 台中環保局長吳志超請辭獲准

聯合報 / 記者陳秋雲張明慧／台中即時報導
台中市環保局長吳志超辭職獲准。圖／台中市政府提供
台中市環保局長吳志超辭職獲准。圖／台中市政府提供

台中市環保局長吳志超以健康理由請辭，今天將回逢甲大學任教，他僅低調向局內人員道別。吳志超在環保局長任內對抗中火空汙，前後開出7張罰單，最高開罰2000萬元罰款，但罰的都是廢水汙染，台中市長盧秀燕就說「我們用了一位很專業的局長！」。

據了解，台中市環保局長吳志超是交通大學環工博士，原本是逢甲大學理學院長，也當過環工系主任，曾任台中市府空汙委員。他說，過去政府稽查火力電廠，都把焦點放在煙囪排放的氣體上，他上任後發現，要打贏與中火的反空汙大戰得另闢戰場，從放流水稽查下手。

「學環工的都知道，汙染物會轉『相』。」吳志超說，中火的煙囪上，有汙染物自動偵測設備，稽查結果會連線到電腦上，要抓到廢氣排放超標很不容易。工廠為了處理「氣相」中的汙染物，常會添加溶劑把汙染物洗到「水相」中，意外的為台中市反空汙大戰，開闢廢水稽查的戰場。

環保局在稽查時發現中火的放流水硝酸鹽氮超標，他推測中火是為了替燃煤脫硫或燃燒後的氮氧化物，在廢氣處理過程添加了氨水。果然稽查人員在放流水中查獲超標的硝酸鹽氮，開出首張2000萬元最高額罰單，而且連開3張。

中火 台中市 超標

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