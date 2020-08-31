連續17屆 2020台中爵士音樂節防疫優先罕見停辦

受到武漢肺炎疫情影響，已經連續舉辦17屆的台中爵士音樂節，經台中市文化局多次召集專家研商後，基於防疫優先，每年固定在10月下旬舉辦的爵士音樂節，今年決定將停辦。

台中市文化局長張大春今天表示，宣布停辦2020爵士音樂節是一項艱難的決定，但目前全球疫情仍未降溫，國際間仍多採國境及飛航限制，邀請國外團隊來台演出有很高難度與防疫風險，充滿不確定性。

張大春指出，從2003年開始舉辦的台中爵士音樂節，活動通常舉辦9天到10天，每天平均吸引超過10萬人齊聚市民廣場，儘管活動場地是戶外空間，但民眾長時間、近距離聚集，也會享用美食餐飲，在無法確保維持安全社交距離，或者全程戴口罩狀況下，舉辦活動潛在風險仍很大。

張大春說，綜觀國內外許多大型節慶活動，例如宜蘭童玩節、德國慕尼黑啤酒節、比利時電子夢幻音樂祭等活動，也陸續因應疫情宣布停辦，文化局經審慎評估及會商決議暫停舉辦2020台中爵士音樂節。

另為降低暫停舉辦台中爵士音樂節對國內藝文團隊的衝擊，張大春表示，將結合致力挖掘在地優秀爵士人才和團隊的「台中樂器節」，邀請國內傑出團隊及潛力新秀在10月國慶連假於麗寶樂園度假區舞台演出。

張大春指出，市府並規劃結合10月17日至18日在市民廣場辦理的「台中國際美食音樂節」活動，除了推廣台中美食，更將安排音樂演出，讓民眾度過充滿異國風情的週末假期；此外，更將邀請爵士相關的街頭藝人和團隊於台中各場域演出，希望藉由多場域的連結，讓台中市10月處處有爵士。