解決淹水問題 員基周圍將施工管制交通40天

彰化縣員林市員林基督教醫院周圍靜修路一帶每逢大雨經常淹水，員林市公所將進行雨水下水道工程，但因該路段管線複雜，今天起到10月9日將進行道路試挖，釐清管線公布狀況，再行遷移，施工期間部分道路將管制封閉，下水道工程預計明年2月後動工，明年底完工。

彰化市長游振雄今天在臉書提醒民眾，為解決員基醫院周邊排水問題，正辦理雨水下水道改善工程，今天起將進行道路試挖，依進度實施部分道路封閉及交通管制，請用路人行駛替代道路，施工期間造成不便也請大家多見諒。進行道路封閉及管制的路段包括有員基附近的靜修路、雙平街、北和街、至善街。

員林公所秘書賴冠宇表示，員基一帶除了地勢低漥，也因舊有排水系統排洪功能已不足，只要有瞬間強降雨就常淹水，為了撤底解決淹水問題，必須進行下水道改善工程，但因該路段管線包括有自來水公司、瓦斯、台電、電信公司等管線相當複雜，必須先試挖道路，釐清管線公布狀況後，會召開管線遷移協調會議，希望各管線單位能同步施工遷移，以減少工期日程，預計要在明年2月完成全部管線遷移。