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溪州鄉農民拒配合 芭樂保麗龍套袋回收績效差

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪州鄉公所垃圾車載滿芭樂保麗龍套袋。圖／溪州鄉公所提供
溪州鄉公所垃圾車載滿芭樂保麗龍套袋。圖／溪州鄉公所提供

彰化縣是台灣芭樂產量最多的大縣，環保局要求鄉鎮公所落實回收保護芭樂的保麗龍套袋，否則原車退回垃圾，並限縮進場車次，溪州鄉公所因此公告拒收裝有保麗龍套袋的垃圾，卻招致農民強烈反彈，鄉公所夾在環保局和農民之間，頭痛不已。

溪州鄉農會統計，種植芭樂農戶約550戶，種植面積520公頃，年產量約2萬800噸，在彰化縣名列前茅。溪州鄉公所的資源回收排名倒數第二，鄉公所調查分析後，保護芭樂的保麗龍套袋數量相當多，導致資源田收績效不佳。

鄉公所3天前實施拒收裝有保麗龍套袋的垃圾，宣導農民清洗和收集套袋，交給清潔車載到縣政府指定的資源回收廠，結果絕大多數農民依然故我，把保麗龍套袋與一般家戶垃圾放在一起，清潔隊拒收，農民很不高興，認為鄉公所強人所難，部分農民放話要鄉長江淑芬「下次選舉時等著看」。

鄉長江淑芬說，環保局要求落實資源回收，溪州鄉公所找縣政府幫忙，縣長王惠美找到兩家資源回收廠願意回收保麗龍套袋，回收廠提出配合條件就旦清洗和分類套袋，鄉公所極力拜託鄉民配合，無奈鄉民有異議，垃圾照丟不誤，鄉公所和清潔隊只能宣導再宣導，請鄉民一起做好資源回收。

彰化縣溪州焚化廠營運逾20年，兩座爐體老舊，以往隔年歲修14天，今年兩座爐都要歲修各14天，燃燒垃圾量勢必減少。環保局長江培根說，各鄉鎮公所應做好資源回收，只要破袋發現未落實，溪州焚化爐退回整車垃圾，重新做好資源回收再進廠，若被退回超過3次，將減少進場磁卡的次數作為懲罰。

資源回收 農民 保麗龍

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