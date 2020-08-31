開學響應捐出振興券 讓彰化家扶小朋友買文具球鞋

彰化縣議員張錦昆發動幫助彰化家扶兒少順利開學脫貧計畫，獲員林錦龍獅子會、太平同濟會響應，共募得8萬多元振興券及現金捐款，家扶社工將帶小朋友們到大賣場買開學後用品，包括文具、球鞋、衣服等，希望讓小朋友們能快樂開學。

今天由張錦昆、員林錦龍獅子會在會長游瑞宏、及太平同濟會會長張明勤代表將振興券和現金捐給彰化家扶，張錦昆說，一周前聽到家扶中心孩子需要買開學用品，緊急號召各界捐助，雖募款時間較短，但也希望有拋磚引玉效果，幫助弱勢小朋友開學後能有新衣、書包等用品。

彰化家扶主任王震光表示，今年從2月新冠肺炎發生後，因慈善相關活動減少，每個月捐款約少一百多萬元，6月後各活動再恢復，捐款才又再回溫，彰化家扶目前扶助1800 戶三千多個小朋友，將會在9月5日帶小朋友們去大賣場採購開學後需要的用品。

王震光說，家扶會珍惜各界愛心，所以也都嚴格把關振興券與捐款都能真正用到小朋友身上，以往有部份受扶助家庭因親子功能不彰，家扶也會避免振興券被家長用去買菸酒等不當物品，還會出動家扶社工在賣場做輔導，並掌握小朋友買的東西也要避免買奢侈品，希望讓小朋友學習買真正需要的物品。