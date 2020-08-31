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豪雨侵襲邊坡土石流失 台中大肚萬里長城步道改善完工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
萬里長城登山步道實施木樁駁坎及邊坡掛網噴植設置工程。圖／台中市府觀旅局提供
萬里長城登山步道實施木樁駁坎及邊坡掛網噴植設置工程。圖／台中市府觀旅局提供

台中市大肚區知名的萬里長城登山步道，因2.7公里長步道蜿蜒如長城而得名，假日遊客如織，登山步道去年受豪雨侵襲，造成邊坡土石流失，台中市府觀旅局為確保通行安全，申請動支災害準備金576萬元推動災害復建工程，整修行邊坡滑落處上下邊坡掛網噴植、微型樁、木樁駁坎等加固工程，今年3月初開工，已於今年8月底完工，提升步道安全性。

觀旅局指出，為打造優質步道環境，提供民眾舒適安全的步道環境，此次步道整修行邊坡滑落處上下邊坡掛網噴植、微型樁、木樁駁坎等加固工程，增加植生及改善水土流失問題，經近半年努力，步道整修安全又舒適，提供山友享受自然的好去處。此外，提醒民眾近期山區午後易有雷陣雨發展機率，請山友上山前務必留意氣候狀況並注意安全。

觀旅局長林筱淇表示，萬里長城登山步道為中市知名登山步道，位於大肚山台地西南側的保安林區，因整段蜿蜒如長城而得名，登山單程約需1小時，沿線可欣賞兩側優美林相，遠眺翠綠的山巒，更可一覽大肚丘陵的明媚風光及欣賞黃昏日落美景，視野極佳，相當適合全家或三五好友在綠意盎然的山林中，一起享受芬多精的洗禮。

林筱淇說，防疫新生活期間，山林旅遊行程相當熱門，台中市登山步道可分為自然景觀、生態體驗、文化歷史等三種，以及親子級、休閒級、健腳級、挑戰級等四種級別，山友可選擇適合自己的步道來登山健行。

萬里長城登山步道周邊也有許多絕佳步道及景點值得登山客走訪，如環保公園步道、瑞井步道、旗開得勝步道及竹坑南寮步道等，歡迎愛好登山健行遊客來踏青運動，感受台中山林之美。

台中市大肚區萬里長城登山步道去年受豪雨侵襲，造成邊坡土石流失，台中市政府觀光旅遊局進行災害復建工程。圖／台中市府觀旅局提供
台中市大肚區萬里長城登山步道去年受豪雨侵襲，造成邊坡土石流失，台中市政府觀光旅遊局進行災害復建工程。圖／台中市府觀旅局提供
萬里長城登山步道為中市知名登山步道，位於大肚山台地西南側的保安林區，因整段蜿蜒如長城而得名，登山單程約需1小時。圖／台中市府觀旅局提供
萬里長城登山步道為中市知名登山步道，位於大肚山台地西南側的保安林區，因整段蜿蜒如長城而得名，登山單程約需1小時。圖／台中市府觀旅局提供
萬里長城登山步道為中市知名登山步道，沿線可欣賞兩側優美林相，遠眺翠綠的山巒，更可一覽大肚丘陵的明媚風光及欣賞黃昏日落美景，視野極佳。圖／台中市府觀旅局提供
萬里長城登山步道為中市知名登山步道，沿線可欣賞兩側優美林相，遠眺翠綠的山巒，更可一覽大肚丘陵的明媚風光及欣賞黃昏日落美景，視野極佳。圖／台中市府觀旅局提供
萬里長城登山步道為中市知名登山步道。圖／台中市府觀旅局提供
萬里長城登山步道為中市知名登山步道。圖／台中市府觀旅局提供

登山步道 長城 萬里

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