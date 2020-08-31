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中市校園配備熱感應儀 量體溫通關不停留

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
雖然教育學習場所是中央疫情中心所列的8大必須強制戴口罩場所，但是台中市採彈性作法，在戶外或教室維持通風情況下，不須要戴口罩。不過，今一早國小開學，大家還是都把口罩戴上了。記者黃寅／攝影
雖然教育學習場所是中央疫情中心所列的8大必須強制戴口罩場所，但是台中市採彈性作法，在戶外或教室維持通風情況下，不須要戴口罩。不過，今一早國小開學，大家還是都把口罩戴上了。記者黃寅／攝影

今天是中小學開學第一天，因教育部全額補助700人以上學校設置遠紅外線的熱感應儀量測體溫，所以學生們的通關速度加快，沒有大排長龍的情形，市長盧秀燕今一大早前往立人國小視察時，也能輕鬆的和每位學生打招呼。

以今天上午立人國小的情形為例，因為是開學第一天，學生們手上都拿了不少的上學用品，要是中途得停下來量體溫，無疑會是個負擔。但因為有了熱感應儀，學生完全不必停留，有如從機場進入國門，可以快速通關。

校長李秀美說，若是熱感應儀測出學生體溫超過37.5度，會由護理師再以耳溫計再量一次，若是超過38度就請家長帶回，若是尚未達38度則必須在校全程戴口罩持續由老師觀察，一旦超過，仍得請家長帶回就醫。

她說，該校國小部有750學生，幼兒園有120人，原本由人工量測體溫時得花上10名人力，但有了熱感應儀只需要3人。目前雖然疫情緩和，但學生進入學校都「鼓勵」仍帶口罩。

盧秀燕說，從上午的觀察，各校防疫情形良好，台中市目前也為各學校儲備口罩153萬片、酒精兩萬公升和配有7千支的額溫槍，物資絕對足夠。

今天是中小學開學第一天，因教育部全額補助700人以上學校設置遠紅外線的熱感應儀量測體溫，所以學生們的通關速度加快，沒有大排長龍的情形，市長盧秀燕今一大早前往立人國小視察時，也能輕鬆的和每位學生打招呼。記者黃寅／攝影
今天是中小學開學第一天，因教育部全額補助700人以上學校設置遠紅外線的熱感應儀量測體溫，所以學生們的通關速度加快，沒有大排長龍的情形，市長盧秀燕今一大早前往立人國小視察時，也能輕鬆的和每位學生打招呼。記者黃寅／攝影
教育部全額補助700人以上學校設置遠紅外線的熱感應儀量測體溫。記者黃寅／攝影
教育部全額補助700人以上學校設置遠紅外線的熱感應儀量測體溫。記者黃寅／攝影

口罩 疫情 盧秀燕

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