快訊

驚悚！新竹國際風箏節女童遭捲上天擺盪 臉頸擦傷嚇哭

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中糕餅買氣回溫今年衝30億 搭購物節下單優惠抽豪宅

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市糕餅公會預估今年糕餅買氣回溫。圖／糕餅公會提供
台中市糕餅公會預估今年糕餅買氣回溫。圖／糕餅公會提供

台中購物節進入倒數，因應中秋節到來，市府力推台中糕餅之鄉的壓軸活動「夏天風 餅清香-糕餅夏夜文化祭」，今晚9點前可到市民廣場吃餅吹風賞樂。台中市糕餅公會理事長蔡萬財指出，他認為糕餅買氣會比去年好，一則消費大有起色，二是台中糕餅知名很受歡迎，三是大型活動一直「催下去」500多家會員的秋節營業目標預估30億。

蔡萬財表示，今年400到600元、200到300元的中價、平價秋節禮盒會最暢銷，因疫情的關係，經濟振興雖有起色，但難補前半年的落差。他說，很希望國人報復性消費「報復到糕餅業者」前半年疫情的關係，民眾宅在家，極少拜訪串門子，伴手禮市場急凍。

但中秋節從會員回報的情況判斷，蔡萬財說，今年的業績肯定比去年好。台中市糕餅公會的會員有500多家，未入會的業者近兩百家，一年正常營業額約兩百億元。

台中市糕餅公會與市府經發局抓住購物節活動尾巴，籲民眾衝最後一波，昨天到今天在西區草悟道的市民廣舉辦「夏天風 餅清香-糕餅夏夜文化祭」夏日晚風情涼，全家來趟復古台式糕餅文化之旅，現場集結元明商店心型太陽餅、陳允寶泉知名商店，享受糕餅欣賞懷舊歌曲。

有別於以往的展售活動，這次更強調台中糕餅文化， 特別以台中文化為主軸，如以「餅窟」之稱的豐原與大甲鎮瀾宮、南屯老街、中區等地區為藍圖，設計出6款「台中糕餅文化盒」做為推廣，搭配促銷方案，凡消費滿額250 元即可獲得文化盒1個。

經發局科長許瓊華說，今年台中購物節整體熱銷產品以食品類居多，尤其糕餅是台中的特色產業之一，正值購物節倒數階段，位於蛋黃區的豪宅即將抽出，想必能掀起一波購物熱潮， 希望大家可以預買中秋伴手禮，登入台中購物節抽中大獎。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，瞄準中秋禮盒商機，各家糕餅業者紛紛使出拿手絕活，公會也會嚴格把關食品安全衛生。但中秋檔期是糕餅業者最繁忙的時刻，參與的廠商祭出預售優惠，只要在現場下單，就能享受最優惠價格，等中秋節前再到店取貨，避免超過賞味期限。

有鑑於夏季氣溫攀高、暑氣難消，活動時間延長至晚上9點，讓民眾能吃餅乘涼、感受夏夜晚風。現場還有「好康報你知」的時間限定行銷活動，不同廠商會在不同時段推出限定優惠來與民眾互動促銷，讓大家從「日時到暗暝好食到紲嘴。」

中秋節 購物 台中市

延伸閱讀

「夏天風餅清香-糕餅夏夜文化祭」以臺式復古風情登場

全台最高住宅實價揭露 只有台北豪宅四分之一

糕餅業大動作 搶中秋商機

國旅補助+購物節 嘉義住宿登熱搜

相關新聞

早產兒包屁衣不合身 年輕設計師研發迷你款捐醫院

台灣每年約有20萬名新生兒，其中早產兒的比例有8至10％，但市售包屁衣常沒有合適尺寸可穿，彰化縣伸仁紡織限公司董事長白璨...

台中糕餅買氣回溫今年衝30億 搭購物節下單優惠抽豪宅

台中購物節進入倒數，因應中秋節到來，市府力推台中糕餅之鄉的壓軸活動「夏天風 餅清香-糕餅夏夜文化祭」，今晚9點前可到市民...

影／承億文旅插旗日月潭 「新景聖樓」明年見客

日月潭文武廟景聖樓因不敵疫情，成南投縣首家因疫歇業的飯店，後開放委外招標，由承億文旅集團接手，雙方今正式簽約；承億文旅將...

彰化縣祖父母節愛的抱抱 三代同堂享天倫

彰化縣樂活銀髮族協會今天在員林家商禮堂舉辦「慶祝祖父母節親子抱抱感恩嘉年華會」，彰化縣長王惠美說，縣府積極成立社區照顧關...

民進黨議員調查全市里長赴大陸詳情 里長：心生恐懼

台中市議員黃馨慧指出，有民進黨議員不理蔡英文總統520就職「二岸和平論述」要求市府提供基層里長赴陸旅遊詳細資料，包括日期...

台中開發工程約4000處 環局科技執行減排3525噸汙染物

台中市目前全市4000多個一級工地，環保局統計今年到7月，市府派員稽查營建工地8480次，開罰違反規定業者93次，減少排...

台中梧棲漁港角逐金鑑漁港選拔 拍照上網投票抽好禮

台中市海岸線全長38公里，轄有6處漁港，僅有梧棲漁港為第一類漁港，梧棲漁港擁有全國最大的魚貨直銷中心，為台灣中部濱海地區...

開學了！台中市恢復跳蛙公車 廍子大坑加開路線

明天開學，台中市政府交通局在近一年來人口激增的北屯廍子重劃區、大坑地區及西屯國安一路等公車路網，推出20區2、161副及...

台中水湳中央公園11月開幕 美景網路瘋傳

歷時7年3任市長，台中水湳經貿園區「中央公園」11月終於要開幕了。面積67公頃是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2...

開發九九峰園區 南投縣售地籌經費

南投縣台14線中潭公路因為國道六號通車而沒落，縣政府希望開發草屯鎮九九峰生態公園，重新帶動中潭公路觀光，正推動開發建設，...

改善國光排水 旱溪水域不再惡臭

台中市政府水利局為改善屬旱溪排水支流的國光排水匯入後造成汙染問題，爭取8500萬元辦理改善，利用大里區國光橋下游右岸氧化...

外埔農田遭汙染 台中環局採樣追源頭

台中市議員吳敏濟昨天和地方居民到外埔二崁路385巷農田，察看露天堆置的疑似工廠汙泥，質疑此處造成空氣汙染及稻作枯死，附近...

熱門新聞

2.58倍大安森林公園 台中「中央公園」要開幕了

最激烈補選 藍亮如擊敗綠營對手當選羅東仁和里長

480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園

直擊！金門酒店業也收振興劵 帶動業績強強滾

圳溝橡皮壩驚見「女屍」 警方電話接不停

民進黨議員調查全市里長赴大陸詳情 里長：心生恐懼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。