台中糕餅買氣回溫今年衝30億 搭購物節下單優惠抽豪宅

台中購物節進入倒數，因應中秋節到來，市府力推台中糕餅之鄉的壓軸活動「夏天風 餅清香-糕餅夏夜文化祭」，今晚9點前可到市民廣場吃餅吹風賞樂。台中市糕餅公會理事長蔡萬財指出，他認為糕餅買氣會比去年好，一則消費大有起色，二是台中糕餅知名很受歡迎，三是大型活動一直「催下去」500多家會員的秋節營業目標預估30億。

蔡萬財表示，今年400到600元、200到300元的中價、平價秋節禮盒會最暢銷，因疫情的關係，經濟振興雖有起色，但難補前半年的落差。他說，很希望國人報復性消費「報復到糕餅業者」前半年疫情的關係，民眾宅在家，極少拜訪串門子，伴手禮市場急凍。

但中秋節從會員回報的情況判斷，蔡萬財說，今年的業績肯定比去年好。台中市糕餅公會的會員有500多家，未入會的業者近兩百家，一年正常營業額約兩百億元。

台中市糕餅公會與市府經發局抓住購物節活動尾巴，籲民眾衝最後一波，昨天到今天在西區草悟道的市民廣舉辦「夏天風 餅清香-糕餅夏夜文化祭」夏日晚風情涼，全家來趟復古台式糕餅文化之旅，現場集結元明商店心型太陽餅、陳允寶泉知名商店，享受糕餅欣賞懷舊歌曲。

有別於以往的展售活動，這次更強調台中糕餅文化， 特別以台中文化為主軸，如以「餅窟」之稱的豐原與大甲鎮瀾宮、南屯老街、中區等地區為藍圖，設計出6款「台中糕餅文化盒」做為推廣，搭配促銷方案，凡消費滿額250 元即可獲得文化盒1個。

經發局科長許瓊華說，今年台中購物節整體熱銷產品以食品類居多，尤其糕餅是台中的特色產業之一，正值購物節倒數階段，位於蛋黃區的豪宅即將抽出，想必能掀起一波購物熱潮， 希望大家可以預買中秋伴手禮，登入台中購物節抽中大獎。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，瞄準中秋禮盒商機，各家糕餅業者紛紛使出拿手絕活，公會也會嚴格把關食品安全衛生。但中秋檔期是糕餅業者最繁忙的時刻，參與的廠商祭出預售優惠，只要在現場下單，就能享受最優惠價格，等中秋節前再到店取貨，避免超過賞味期限。

有鑑於夏季氣溫攀高、暑氣難消，活動時間延長至晚上9點，讓民眾能吃餅乘涼、感受夏夜晚風。現場還有「好康報你知」的時間限定行銷活動，不同廠商會在不同時段推出限定優惠來與民眾互動促銷，讓大家從「日時到暗暝好食到紲嘴。」