影／承億文旅插旗日月潭 「新景聖樓」明年見客
日月潭文武廟景聖樓因不敵疫情，成南投縣首家因疫歇業的飯店，後開放委外招標，由承億文旅集團接手，雙方今正式簽約；承億文旅將結合東方美學、宗教文化底蘊，斥資億元重新改造裝修景聖樓，最快會在2021年第一季開放試營運。
文武廟董事長張德林表示，景聖樓雖因景氣、設備老舊、疫情或廟方團隊不擅經營飯店等因素，營運在今年喊停，但廟方對地方觀光產業發展仍很重視，經評估採委外招標，並由承億文旅集團得標，盼在其經營下成就充滿文化創意的景聖樓。
文武廟、承億文旅集團今進行簽約暨封茶儀式，景聖樓也將成為日月潭國家風景區內第一間連鎖的文創設計旅店，承億文旅指出，將在半年內斥資9000萬元至1億元重新裝修，未來將可提供約60間房，最快會在2021年第一季開放試營運。
但在疫情期間逆勢插旗日月潭也引發關注，承億文旅品牌長簡巧珊說，日月潭是台灣文化島鏈及觀光都是重要的中心位置，集團都有規劃拓點至此，只是苦無機會，今年碰上景聖樓委外，而其地理環境或歷史定位都極其優異，因此爭取接手。
針對景聖樓建物裝潢及設備老舊等問題，將結合東方美學設計以書院型態做主題企劃，並融合文武廟的文化底蘊、絕美無遮蔽的日月潭湖景來重新裝修飯店內部，同時連結文武廟特有宗教慶典等提供創新的旅遊服務，藉此共同行銷日月潭。
而承億文旅進駐可望刺激日月潭觀光及就業機會，副縣長陳正昇說，日月潭區文創元素較缺乏，承億是文創設計旅店品牌的龍頭，絕對有助當地觀光和就業發展；承億文旅則預估將能帶動增加至少60個職缺，並優先錄取前員工及在地居民。
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