彰化縣祖父母節愛的抱抱 三代同堂享天倫

彰化縣樂活銀髮族協會今天在員林家商禮堂舉辦「慶祝祖父母節親子抱抱感恩嘉年華會」，彰化縣長王惠美說，縣府積極成立社區照顧關懷據點，就是希望彰化長者都能在地安養、在地得到最好的照顧，她也提醒長者今年縣府在議會支持下也加購3萬多劑肺炎鏈球茵疫苗，彰化65歲以上長者可免費施打。

王惠美、員林市長游振雄、彰化縣樂活銀髮族協會理事長游春旺、立委謝衣鳳、陳素月、埔心鄉長張乘瑜、台灣銀髮族總會總會長謝德璋等人一起與現場民眾歡慶祖父母節。

王惠美說，現在大部分都是雙薪家庭，父母辛苦外出工作養家，小孩子很多都由祖父母幫忙照顧，縣府教育處重視品格教育，希望推廣家庭倫理、及孝道。縣府也極力推展二林精密園區等重大計畫，就是希望創造更多就業機會，將青壯年人力留在家鄉，一起打拚。