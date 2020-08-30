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彰化縣祖父母節愛的抱抱 三代同堂享天倫

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣樂活銀髮族協會今天在員林家商禮堂舉辦「慶祝祖父母節親子抱抱感恩嘉年華會」，彰化縣長王惠美等人一起與現場民眾歡慶祖父母節。記者林宛諭／攝影
彰化縣樂活銀髮族協會今天在員林家商禮堂舉辦「慶祝祖父母節親子抱抱感恩嘉年華會」，彰化縣長王惠美等人一起與現場民眾歡慶祖父母節。記者林宛諭／攝影

彰化縣樂活銀髮族協會今天在員林家商禮堂舉辦「慶祝祖父母節親子抱抱感恩嘉年華會」，彰化縣長王惠美說，縣府積極成立社區照顧關懷據點，就是希望彰化長者都能在地安養、在地得到最好的照顧，她也提醒長者今年縣府在議會支持下也加購3萬多劑肺炎鏈球茵疫苗，彰化65歲以上長者可免費施打。

王惠美、員林市長游振雄、彰化縣樂活銀髮族協會理事長游春旺、立委謝衣鳳、陳素月、埔心鄉長張乘瑜、台灣銀髮族總會總會長謝德璋等人一起與現場民眾歡慶祖父母節。

王惠美說，現在大部分都是雙薪家庭，父母辛苦外出工作養家，小孩子很多都由祖父母幫忙照顧，縣府教育處重視品格教育，希望推廣家庭倫理、及孝道。縣府也極力推展二林精密園區等重大計畫，就是希望創造更多就業機會，將青壯年人力留在家鄉，一起打拚。

游春旺說，今天活動主要要宣揚孝道，以「愛的擁抱」搭起世代橋梁，讓祖父母與孫子們之間沒有代溝，促進家庭彼此之間的交流情感，使夾在中間的父母沒有負擔，讓小朋友於成長過程中沒有隔代的隔閡，盼強化家庭親子關係。

彰化縣樂活銀髮族協會今天在員林家商禮堂舉辦「慶祝祖父母節親子抱抱感恩嘉年華會」，祖父母與兒孫藉由感恩抱抱，讓家庭倫理關係更緊密。記者林宛諭／攝影
彰化縣樂活銀髮族協會今天在員林家商禮堂舉辦「慶祝祖父母節親子抱抱感恩嘉年華會」，祖父母與兒孫藉由感恩抱抱，讓家庭倫理關係更緊密。記者林宛諭／攝影

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