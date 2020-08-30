民進黨議員調查全市里長赴大陸詳情 里長：心生恐懼

台中市議員黃馨慧指出，有民進黨議員不理蔡英文總統520就職「二岸和平論述」要求市府提供基層里長赴陸旅遊詳細資料，包括日期丶地點丶團員名單丶接待窗口及簽署協定做「市政研究」黃馨慧質疑調查動機是「把里長都當間諜嗎？」市府還配合蒐集資料，讓基層里長人心惶惶「以為台中還是民進黨執政？」民政局表示已喊停。

民進黨議員表示，這是為了要做市政研究，並無他意。

豐原區社皮里長涂力旋表示「這根本製造恐怖！」他表示，很多里長以前到大陸，有的是參加學術丶宗教丶旅遊團，目的不同。他接到查詢電話時一頭霧水，有的里長反映，「為什麼要調查每位里長呢？根本是製造恐怖」「去年通過新版國安法，議員這項調查令人不安。」

黃馨慧表示，里長為無給職，只領取事務補助費用，赴陸屬個人旅遊。如今民進黨完全執政，是不是還將全台里長都當成「疑似間諜」，議員濫用質詢公權利，去調查里長私人行程，稱做市政研究，已有違法之虞。

台中市民政局表示，這項調查目前已喊停，對里長造成困擾，深感抱歉。