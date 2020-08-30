台中梧棲漁港角逐金鑑漁港選拔 拍照上網投票抽好禮

台中市海岸線全長38公里，轄有6處漁港，僅有梧棲漁港為第一類漁港，梧棲漁港擁有全國最大的魚貨直銷中心，為台灣中部濱海地區著名遊憩景點。台中市政府今年提報梧棲漁港參加漁業署「金鑑漁港」選拔，歡迎民眾10月31日前到漁港旅遊拍照，並填寫問卷投票，就有機會獲得精美小禮物。

台中市海岸資源漁業發展所表示，梧棲漁港於1994年成立全台首座魚貨直銷中心，開啓休閒漁業新紀元，再經9年改建，2018年重新啓用新魚貨直銷中心，再串聯大安濱海樂園、高美野生動物保護區、三井outlet等海線觀光景點，為假日休閒好去處。

今年中央已委託市府辦理梧棲漁港整體規劃，未來4年內將挹注10億元，結合高美濕地、電力博物館等景點，打造兼顧漁港基本功能、休憩的多功能漁港。

海資所指出，梧棲漁港在市府與漁會合力打拼下，著手整頓港内環境清潔，2019年榮獲第一類漁港環境清潔評鑑特優獎項，今年再參加漁業署舉辦的「漁港環境評鑑活動」，爭取「金鑑漁港」肯定，活動時間即日起至10月底，只要民眾到梧棲漁港拍照上傳至金鑑漁港評鑑網站，並填寫問卷投票，再到漁業署FB粉絲專頁按讚，就有機會獲得小禮物，相關活動請上網站 https://www.beclass.com/m/rid=2343caf5ef1c4bf478d3查詢。