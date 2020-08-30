開學了！台中市恢復跳蛙公車 廍子大坑加開路線

明天開學，台中市政府交通局在近一年來人口激增的北屯廍子重劃區、大坑地區及西屯國安一路等公車路網，推出20區2、161副及延伸922路。因寒暑假剪班的公車開學後恢復平日班表行駛。

20區2路線8月31日開始行駛，161副及延伸922路從9月1日開始。

交通局長葉昭甫表示，市府持續檢視各區反映的大眾運輸需求，針對各路線、班次的利用狀況，協調業者調整既有路線或班次、新闢公車路線、規劃小黃公車等方式，強化大眾運輸路網。

葉昭甫說，北屯廍子重劃區內新增不少大型建案，今年學年度廍子國小招生爆滿，各級學校學生人數倍增。

20路公車上午只往潭子方向行駛，為補足當地上午尖峰時段往東山高中及市區的通勤需求，交通局協調中台灣客運自8月31日起，增開20區2公車路線，平日上午6時20分由大坑9號步道出發，強化廍子重劃區的大眾運輸服務。

西屯區國安一路沿線新興社區住戶、商務旅客也有轉乘高鐵需求，經市府通盤考量，調整161路較低需求時段班次，新闢行駛玉門路、國安一路的161副，初期每日行駛6班次，分別為中科管理局上午6時35分、9時25分（逢周五、日調整為9時35分）、11時35分發車，高鐵台中站下午4時25分、晚上7時25分（逢周五、日調整為晚上7時35分、9時55分）發車，後續將視實際搭乘情形滾動檢討。

922路公車串連台鐵松竹車站及捷運綠線舊社、松竹等站，接駁崇德路、軍功路及大坑，為配合「公車進校園」政策，交通局協調客運公司調整922路公車，由大坑9號步道延駛至中台科技大學，沿途行經大坑圓環等重要轉乘結點。