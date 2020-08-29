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大學下個月開學！迎境外生台中2大學設置防疫宿舍

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中朝陽科大、勤益科大陸續完成防疫宿舍的設置，圖為朝陽科大防疫宿舍。圖／台中市衛生局提供
台中朝陽科大、勤益科大陸續完成防疫宿舍的設置，圖為朝陽科大防疫宿舍。圖／台中市衛生局提供

大學預計下個月中旬開學，台中各校因應境外生入境後需14天居家檢疫，協助安置，台中市目前有2校設置防疫宿舍，包括朝陽科技大學101間單人房、勤益科技大學120間單人房，逢甲大學、亞洲大學安排學生入住外縣市防疫旅館，台中市政府也媒合旅宿業提供567間單人房，做為安置境外生的居家檢疫替代所。

教育部說，境外生居家檢疫場所以防疫旅館優先，另學校設置防疫宿舍需通過縣市政府衛生局審核。

台中市政府統計，台中市居家檢疫1648人，含外籍移工約36人、境外生163人，另居家隔離11人。盤點台中市居家檢疫替代所共15處、房間1037房，其中567房提供境外生申請使用，觀旅局將持續媒合旅館業加入。

台中市衛生局統計，目前台中市有朝陽、勤益科大完成防疫宿舍的設置。防疫宿舍需求，包括獨立衛浴的單人套房，並提供冷熱飲用水、洗衣晾衣用品等，且規畫符合防疫規定的入住、就醫及送餐動線，24小時管理，確實執行門禁措施等。

朝陽科大說明，朝陽科大目前已有第一波33名境外生申請來台就學，並入住防疫宿舍，陸續還會有境外生申請來台就學、入境，並入住防疫宿舍，校方在政府開放陸生後，聯絡120多名學位生，其中8成有意願返台完成學業，著手申辦入學手續。

勤益科大說，教育部開放境外生入境以來，勤益科大共有58名境外生陸續入境，其中已11人入境，安置在外縣市防疫旅館，由於校內剛完成防疫宿舍設置，將開放給後續入境的境外生入住。

台中朝陽科大、勤益科大陸續完成防疫宿舍的設置，圖為朝陽科大防疫宿舍。圖／台中市衛生局提供
台中朝陽科大、勤益科大陸續完成防疫宿舍的設置，圖為朝陽科大防疫宿舍。圖／台中市衛生局提供

台中市 宿舍 居家檢疫

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