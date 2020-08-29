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2.58倍大安森林公園 台中「中央公園」要開幕了

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種，北端科湳愛琴橋是顯著地標，鄰近被網友暱稱「抹茶湖」的天池。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種，北端科湳愛琴橋是顯著地標，鄰近被網友暱稱「抹茶湖」的天池。圖／台中市建設局提供

歷時7年、3任市長，台中水湳經貿園區「中央公園」11月終於要開幕了。面積67公頃是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株原生樹種和各季節植栽、5座滯洪池約96個標準游泳池量體，由法國景觀建築師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm、劉培森建築事務所共同打造，從2014年年1月開工至2018年12月完工。

中市建設局長陳大田表示，中央公園時間會拖這麼久主要是「跨國團隊」、「園區太大」，2018年完工後每一工區要細部調整，逐一驗收。舉例來說，設計師在滯洪池旁的坡道規畫種植一大片芒草，怕台灣民眾誤會一堆雜草，都需調整，原訂今年春天開幕，因新冠肺炎疫情，時間才延至11月。

中央公園要正式開幕，對許多關心水湳經貿園區發展的市民來說，「真的等了好久！」陳大田表示，公園一直是開放的，12感官設施也網美拍照熱點，3月空拍機法規未上路前，已吸引大批玩家拍攝不同角度，美不勝收，在網路上瘋傳。

討論度最高是被網友戲稱「抹茶湖」的天池，位於中央公園北端、西屯區經貿九路入口，湖水面積1700平方公尺，周邊植栽山櫻花、無患子、苦楝、青楓、樟樹、紅楠等約110株喬木，透過空拍可看到抹茶色的湖水，晚上可拍到「科湳愛琴橋」唯美倒影。

陳大田指出，中央公園將是「台中之肺」，當初設計喊出「永遠11月天的溫度」，除了植栽增綠，南、北兩端還設置約1萬平方公尺太陽能板供園區氣候裝置、路燈、廁所使用，電力自給自足。

67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種、5座滯洪池可提供約96個標準游泳池的滯洪量體。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種、5座滯洪池可提供約96個標準游泳池的滯洪量體。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，由具羅浮宮朗斯分館設計經驗的法國景觀設計師Catherine Mosbach國際競圖設計，園區有12感官全齡體驗設施。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，由具羅浮宮朗斯分館設計經驗的法國景觀設計師Catherine Mosbach國際競圖設計，園區有12感官全齡體驗設施。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種、5座滯洪池，圖為被網友暱稱「抹茶湖」的天池。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種、5座滯洪池，圖為被網友暱稱「抹茶湖」的天池。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種，北端科湳愛琴橋是顯著地標，鄰近被網友暱稱「抹茶湖」的天池。圖／台中市建設局提供
67公頃台中水湳經貿園區的「中央公園」是台中之肺，面積是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株四季樹種，北端科湳愛琴橋是顯著地標，鄰近被網友暱稱「抹茶湖」的天池。圖／台中市建設局提供

建築 空拍機 滯洪池

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