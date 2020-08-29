2.58倍大安森林公園 台中「中央公園」要開幕了

歷時7年、3任市長，台中水湳經貿園區「中央公園」11月終於要開幕了。面積67公頃是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株原生樹種和各季節植栽、5座滯洪池約96個標準游泳池量體，由法國景觀建築師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm、劉培森建築事務所共同打造，從2014年年1月開工至2018年12月完工。

中市建設局長陳大田表示，中央公園時間會拖這麼久主要是「跨國團隊」、「園區太大」，2018年完工後每一工區要細部調整，逐一驗收。舉例來說，設計師在滯洪池旁的坡道規畫種植一大片芒草，怕台灣民眾誤會一堆雜草，都需調整，原訂今年春天開幕，因新冠肺炎疫情，時間才延至11月。

中央公園要正式開幕，對許多關心水湳經貿園區發展的市民來說，「真的等了好久！」陳大田表示，公園一直是開放的，12感官設施也網美拍照熱點，3月空拍機法規未上路前，已吸引大批玩家拍攝不同角度，美不勝收，在網路上瘋傳。

討論度最高是被網友戲稱「抹茶湖」的天池，位於中央公園北端、西屯區經貿九路入口，湖水面積1700平方公尺，周邊植栽山櫻花、無患子、苦楝、青楓、樟樹、紅楠等約110株喬木，透過空拍可看到抹茶色的湖水，晚上可拍到「科湳愛琴橋」唯美倒影。