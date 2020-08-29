出自單親家庭母又罹癌過世 她苦讀考取台大國企所

彰化家扶中心今天在彰化女中舉辦「2020年上學期彰化家扶獎助學金頒獎典禮」，共有近700位家扶兒獲獎，其中來自員林市出身單親家庭的姚如宣，罹癌母親要照顧她們三姊妹，家中依靠政府及家扶補助維持，在大一時母親過世，她白天四處打工，晚間苦讀，終於考上台灣大學國際企業研究所，她說，將繼續努力求學，增強自我競爭優勢，期待順利自立脫貧。

頒獎典禮中，彰化縣長王惠美也到場賀喜得獎同學，並表示弱勢兒少教育困境是不可忽視的問題，政府資源有限，民間力量無窮，很開心看見這麼多的善心企業、社團、個人能伸出援手，挹注獎助學金，讓孩子可以持續地在各自所喜好的領域上學習，健康成長茁壯。

受獎人之一的姚如宣，自幼父母離婚後，媽媽獨自照顧三姊妹，但國中時媽媽不幸罹患乳癌，需多次的化療和手術，家中依靠政府及家扶補助維持，大一時媽媽離開了，她崩潰痛哭，自己人生的低潮時，轉念將自己生活過充實， 考取嘉義大學財金系，並到處打工增加經驗與視野，暑假到美國打工3個月，強化語言能力。

姚如宣大三開始，為了準備考研究所，每天早上8點到晚上10點都到圖書館苦讀，如願考上台大國際企業研究所，但北部生活消費高，加上欠缺經濟來源，還好有家扶適時提供獎助學金，可以減輕經濟壓力，對繼續升學不再掛慮。她今天在分享心路歷程時，強調未來會繼續努力求學，增強自我競爭優勢，期待順利自立脫貧。

另外，來自鹿港的陳足珍，考取銘傳大學新媒體暨傳播管理學系碩士班，她分享在網路的浪潮變動下，學習企畫行銷，藉由打工機會增加實務經驗，訓練台風，用自身經歷鼓舞家扶兒；高雄大學應用經濟系楊婕琦、彰化高中 孫語辰也都在困境中向上，都感謝來自各地企業、社團、個人挹注家扶的獎助學金，讓她可以堅持夢想，成就美好的人生。

在頒獎會場，兒少保委員會前主委李世湧，更用已逝母親名義捐出助學金10萬元，遺愛給家扶兒，希望孩子盡情揮灑自己的天空，共創無窮的未來。