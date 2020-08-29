外埔農田成污泥加工廠還含重金屬 中市環保局要開罰

台中市議員吳敏濟今天和地方人士到外埔二崁路385巷農田，查看露天堆置的工廠污泥，質疑此處造成空氣污染及稻作枯死，附近居民抗議，吳敏濟要求環保局稽查大隊派員採樣送驗，稽查大隊長羅文龍表示將依法開罰，並追究相關人員責任。

今天稽查現場聚集許多近居民，有人拿著磁鐵測試發現，污泥中含有疑似大量重金屬成分，懷疑是工廠出來的污染物。吳敏濟安撫激動的群眾，要求稽查人員確實採樣，依法追究相關責任。

當地鄰長鍾文輝說，這座露天堆置場原來是稻田，面積約七分地，一年多前被挖深達一、二層樓，運送一車車不明物質進場堆放，並利用夜間及清晨攪拌再運出場，四周社區經常會聞到惡臭，運輸車輛沒有覆蓋，散落物對場外道路上的機車騎士構成很大的威脅，經常有民眾騎車滑倒。

農民李素梅指出，前一陣子下大雨，污染物流入稻田，造成大片二期稻作秧苗枯死，前後補插了二次，稻作生長狀況還是很差，連抗藥性很強的福壽螺都很少見，可見污泥應有很強的毒性。

稽查人員現勘後初步研判，堆放的物質可能是工廠污泥，場內除了狗，不見管理人員，現場採樣後，將依地號追查地主、場地負責人以及污染物的來源。