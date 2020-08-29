南投縣自辦九九峰開發計畫 將標售6.3公頃土地籌資

南投縣台14線中潭公路因為國道六號通車而沒落，南投縣政府希望開發草屯鎮九九峰生態公園，重新帶動中潭公路觀光，縣府正推動開發建設，但因考量財政因素，因此縣府提案標售5筆土地共6.3公頃，金額約5.6億元，作為開發園區經費，也希望投資業者配合景觀開發，為中潭公路打造觀光亮點。

南投縣政府表示，九九峰開發計畫已經議會通過，報請行政院核定後，便可進行標售、讓售作業。南投縣長林明溱說，九九峰擁有火炎山地質景觀，群峰林立極具特色，希望以低密度開發方式，結合原始林相及地質景觀，打造優質生態公園，不過，99峰開發持續20多年，包括縣府2次以促進民間參與公共建設法公開招商，皆受景氣及疫情因素等影響，廠商投標意願低而流標。

為重振中潭公路沿線觀光發展，縣府決定克服困難自行開發，經費規模4億元，營造生態公園風貌，提供優質休憩品質與環境，並推動氦氣球、露營區打造旅遊特色，並強化植樹造林，讓林相更豐富多元，結合草屯、國姓地區觀光資源打造旅遊軸線，讓草屯更繁榮。

林明溱說，預計標售土地面積達6.3公頃、1萬8000坪，經參考周邊實價登錄價值估算，標售金額約達5.6億元，足可因應園區開發所需。