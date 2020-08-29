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免驚吃到美國豬！彰化肉圓及爌肉名店都堅持用台灣豬肉

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免驚吃到美國豬！彰化肉圓及爌肉名店都堅持用台灣豬肉

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市知名的魚市爌肉飯老闆鄭坤焙說，店裡所使用爌肉都是溫體台灣豬肉，部位是後腳肉，俗稱腳庫，才能烹調得出台灣豬肉特有口感與新鮮。本報資料照片／記者劉明岩攝影
彰化市知名的魚市爌肉飯老闆鄭坤焙說，店裡所使用爌肉都是溫體台灣豬肉，部位是後腳肉，俗稱腳庫，才能烹調得出台灣豬肉特有口感與新鮮。本報資料照片／記者劉明岩攝影

政府宣布明年元旦起，開放含有瘦肉精的美牛、美豬進口，引起消費者憂慮，尤其彰化縣以肉圓及爌肉飯小吃馳名，更令老饕們關切。彰化市知名排隊名店阿璋肉圓老闆施明裕、魚市爌肉飯老闆鄭坤焙都說，所使用的都是溫體台灣豬肉，才能烹調得出那台灣豬新鮮的口感與香味，消費者不用擔心。

彰化市阿璋肉圓是「那一年我們一追的女孩」電影拍攝場景，享有很高知名度，總統蔡英文最近更親自前往品嘗，直說好吃，是總統掛保證的肉圓名店。

老闆施明裕說，美國牛肉最引人詬病的是帶有腥味，一般來說，都要用醃、炸或加重調味等處理，才能壓得住味道，而阿璋肉圓使用的豬肉一定是溫體台灣豬肉，調味簡單，才能吃得出新鮮的台灣豬肉味道與口感。

晚間6點半以後才開店的彰化市魚市爌肉飯，顧客總是大排長龍，曾有遠從外地慕名專程前來吃爌肉的饕客，因太晚來沒吃到，害老闆鄭坤焙被打了一頓，可見魚市爌肉的魅力。

鄭坤焙說，店裡所使用爌肉都是溫體台灣豬肉，部位是後腳肉，俗稱腳庫，才能烹調得出台灣豬肉特有口感與新鮮，而美豬帶有腥味，加上冷凍豬肉不容易處理，因此，就算美豬擴大進口、就算再便宜，仍會堅持使用台灣溫體豬肉，請消費者放心。

彰化市知名排隊名店阿璋肉圓老闆施明裕強調，店裡肉圓使用的都是溫體台灣豬肉，才能烹調得出那台灣豬新鮮的口感與香味，消費者不用擔心。記者劉明岩／攝影
彰化市知名排隊名店阿璋肉圓老闆施明裕強調，店裡肉圓使用的都是溫體台灣豬肉，才能烹調得出那台灣豬新鮮的口感與香味，消費者不用擔心。記者劉明岩／攝影
彰化市知名的魚市爌肉飯老闆鄭坤焙說，店裡所使用爌肉都是溫體台灣豬肉，部位是後腳肉，俗稱腳庫，才能烹調得出台灣豬肉特有口感與新鮮。記者劉明岩／攝影
彰化市知名的魚市爌肉飯老闆鄭坤焙說，店裡所使用爌肉都是溫體台灣豬肉，部位是後腳肉，俗稱腳庫，才能烹調得出台灣豬肉特有口感與新鮮。記者劉明岩／攝影
彰化市知名排隊名店阿璋肉圓老闆施明裕強調，店裡肉圓使用的都是溫體台灣豬肉，才能烹調得出那台灣豬新鮮的口感與香味，消費者不用擔心。記者劉明岩／攝影
彰化市知名排隊名店阿璋肉圓老闆施明裕強調，店裡肉圓使用的都是溫體台灣豬肉，才能烹調得出那台灣豬新鮮的口感與香味，消費者不用擔心。記者劉明岩／攝影

肉圓 美豬

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