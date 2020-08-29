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疫情來亂 彰化百年請媽祖作客活動首次中斷改展老照片

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉前鄉長、同安寮文化協會總幹事陳慶煌，和協會成員合力促成老照片歷史回顧展。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉前鄉長、同安寮文化協會總幹事陳慶煌，和協會成員合力促成老照片歷史回顧展。記者簡慧珍／攝影

台灣有各式各樣媽祖信仰活動，彰化縣埔鹽鄉、福興鄉12個庄頭189年前發起「十二庄請媽祖」遶境活動，被彰化縣文化局登錄為宗教類無形文化資產，今年遇到新冠肺炎疫情，首度停辦，但信徒蒐集老照片，今天起在埔鹽鄉立圖書館展出，代替遶境活動，宣揚媽祖慈愛和保佑地方的胸懷。

百年北管高甲樂團「錦成閣」演奏音樂，揭開同安寮十二庄請媽祖老照片歷史回顧展。錦成閣在2005年登錄為彰化縣無形文化藝術團體，長期擔任同安寮十二庄請媽祖的御前樂團，由錦成閣伴奏為老照片歷史回顧展熱鬧開場，符合文化傳統。開幕式，文化局長張雀芬、立法委員謝衣鳳等人到場致詞和祝福。

彰化縣同安寮文化協會理事長陳鈴坤表示，同安寮十二庄請媽祖的歷史將近兩百年，最早照片追溯到1957年，舉辦老照片歷史回顧展之前，他擔心老照片不知從哪裡來，幸有總幹事也是前鄉長陳慶煌費心收集，成就今日的展覽。

同安寮文化協會總幹事陳慶煌說，過去一年收集期間，他和文化界人士到處打聽，得知美國人葛伯納在民國50年間來台作博士研究，拍攝十多張同安寮十二庄請媽祖的照片，放在「蛻變中的農村」論文，葛伯納慷慨提供照片底片，讓展覽有了今昔對比的照片，民眾可以更清楚了解同安寮十二庄請媽祖的歷史沿革。

老照片顯示，早年民風純樸，十二庄媽祖信徒自煮供品請媽祖，地方人士粉墨登場，組成藝閣，最近20年宗教展演和物資商業化，買現成食物和雇用專業演藝團體接媽祖；老照片也呈現作客媽祖的流變，早年請來鹿港天后宮「古大媽」作客，民國50年代增加鹿港新祖宮專為同安寮十二庄請媽祖而雕塑的同安媽來作客，1998年改請「聖大媽（又稱進香媽）」到十二庄。老照片展至10月4日，免費參觀。

清代雍正、乾隆年間，福建泉州府同安縣人來台，沿鹿港溪往上游墾殖，搭草寮而居，形成聚落，先人念故土，稱聚落為同安寮，早年為搶水源灌溉又為防盜匪，形成聯庄自保組織，因1831年久旱不雨，同安寮人士陳媽喜提議恭請鹿港舊祖宮（鹿港天后宫）到同安寮祈雨，果然應驗，從此接媽祖到12庄作客蔚為傳統。

同安寮十二庄請媽祖老照片歷史回顧展展出100張老照片，吸引民眾參觀。記者簡慧珍／攝影
同安寮十二庄請媽祖老照片歷史回顧展展出100張老照片，吸引民眾參觀。記者簡慧珍／攝影

媽祖 鹿港

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