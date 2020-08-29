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台中管制鍋爐排污2022年起加嚴 籲業者盡速改善

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市積極管制鍋爐排污，環保局今年比照「台中市鍋爐空氣污染物新設排放標準」增訂管制氯化氫，預計從2022年起施行，提供業者改善緩衝時間。圖／台中市環保局提供
台中市積極管制鍋爐排污，環保局今年比照「台中市鍋爐空氣污染物新設排放標準」增訂管制氯化氫，預計從2022年起施行，提供業者改善緩衝時間。圖／台中市環保局提供

台中市積極管制鍋爐排污，環保局今年比照「台中市鍋爐空氣污染物新設排放標準」增訂管制氯化氫，預計從2022年起施行，提供業者改善緩衝時間，日前也特地舉辦「鍋爐加嚴標準修正草案公聽會」，邀請使用重油或生煤鍋爐業者及民意代表討論改善方向，呼籲公私場所著手規劃，符合新設管制規定。

環保局表示，工業鍋爐是台中市汙染排放來源之一，市府2017年訂定加嚴標準，並推行改用清潔燃料，盼改善燃煤、燃油鍋爐長期造成的空污問題。今年度將依2017年發布「台中市鍋爐空氣污染物排放標準」所新設污染源排放標準修正，增訂氯化氫排放標準，督促燃煤工業鍋爐改用天然氣或木顆粒燃料、木屑等再生利用燃料，管制排放標準預計從2022年1月1日起施行。

環保局指出，木顆粒燃料、木屑等再生利用燃料，具碳中和功能，有助抑制溫室氣體，市府持續輔導中市剩餘7家、共17座燃煤工業鍋爐轉型，轉為使用固體生質燃料或天然氣，日前公聽會各界交換意見，也對市府積極推動清潔燃料給予肯定，與會者意見將作為後續條文修訂參考，盼凝聚各方共識，改善台中空氣品質。

台中市今年延續去年「補助企業加熱設備改用天然氣計畫」，汰換鍋爐補助金最高80萬元，受理時間從即日起至今年10月31日止，重油或生煤鍋爐業者申請，相關辦法及表格可至經濟發展局獎勵及補助專區：https://www.economic.taichung.gov.tw/1258676/post 下載。

台中市積極管制鍋爐排污，環保局今年比照「台中市鍋爐空氣污染物新設排放標準」增訂管制氯化氫，預計從2022年起施行，提供業者改善緩衝時間。圖／台中市環保局提供
台中市積極管制鍋爐排污，環保局今年比照「台中市鍋爐空氣污染物新設排放標準」增訂管制氯化氫，預計從2022年起施行，提供業者改善緩衝時間。圖／台中市環保局提供

台中市 空污

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