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大甲鐵砧山可愛互動式模型屋 打卡拍照新亮點可抽獎
台中海線新完成的有趣拍照打卡場景「大甲鐵砧山超Q互動式模型屋」，今天首次亮相，中市府觀光旅遊局為延續暑假觀光熱潮，規劃「大甲鐵砧山超Q互動式模型屋打卡抽好禮」活動，歡迎民眾前往大甲鐵砧山與模型屋合照，依活動指定步驟至「大玩台中-觀光旅遊局」臉書粉專按讚、於指定貼文上傳照片與標記2位好友，可獲得好康抽獎機會，優質住宿劵、好湯溫泉劵、大啖美食劵好禮，活動從即日起至9月13日止。
台中市觀旅局長林筱淇表示，大甲鐵砧山精心設計了三座超Q互動式模型屋，主題分別為「好想芋見你」、「鐵山砧有趣」及「一劍你就笑」，以大甲的名產芋頭為設計發想，結合蛋糕外盒外觀，讓民眾與巨大冰淇淋來個甜蜜錯位合影；以汽車模型盒外包裝為設計發想，盒上還有小百岳鐵砧山海拔高度，遊客能將車子開入模型屋內拍照，還有以傳奇歷史故事-劍井為發想，民眾在逗趣幽默的拔劍互動同時也能寓教於樂。
觀旅局表示，大甲鐵砧山引人入勝的共融式遊憩設施與自然環境、人文藝術結合，除提供民眾更多元的體驗空間，也呼應現今民眾熱愛社群媒體打卡、PO美照傳遞資訊的互動模式，打卡抽好禮活動除了讓民眾更加熟悉大甲鐵砧山的美麗風貌與歷史涵養。
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