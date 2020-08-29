大甲鐵砧山可愛互動式模型屋 打卡拍照新亮點可抽獎

台中海線新完成的有趣拍照打卡場景「大甲鐵砧山超Q互動式模型屋」，今天首次亮相，中市府觀光旅遊局為延續暑假觀光熱潮，規劃「大甲鐵砧山超Q互動式模型屋打卡抽好禮」活動，歡迎民眾前往大甲鐵砧山與模型屋合照，依活動指定步驟至「大玩台中-觀光旅遊局」臉書粉專按讚、於指定貼文上傳照片與標記2位好友，可獲得好康抽獎機會，優質住宿劵、好湯溫泉劵、大啖美食劵好禮，活動從即日起至9月13日止。

台中市觀旅局長林筱淇表示，大甲鐵砧山精心設計了三座超Q互動式模型屋，主題分別為「好想芋見你」、「鐵山砧有趣」及「一劍你就笑」，以大甲的名產芋頭為設計發想，結合蛋糕外盒外觀，讓民眾與巨大冰淇淋來個甜蜜錯位合影；以汽車模型盒外包裝為設計發想，盒上還有小百岳鐵砧山海拔高度，遊客能將車子開入模型屋內拍照，還有以傳奇歷史故事-劍井為發想，民眾在逗趣幽默的拔劍互動同時也能寓教於樂。