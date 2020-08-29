台中旱溪排水水質已改善 散步休憩不再傳惡臭
台中市政府水利局為改善屬旱溪排水支流的國光排水匯入後造成污染問題，爭取8500萬元辦理改善，工程利用大里區國光橋下游右岸氧化曝氣塘改設為水質現地礫間處理場，擴大單位容積的淨化能力，每天平均可處理5000噸國光排水污水，工程已在今年7月底完工，國光排水的廢污水處理完後再排入旱溪排水，大幅改善旱溪排水水質，民眾散步休憩不再聞到惡臭。
水利局表示，大里區中興大學旁旱溪排水經過整治後，成為民眾休閒、親水的好去處，康橋近年來更成為當地著名打卡景點，也是中市輕艇協會練習場所。但美中不足因國光橋處國光排水的污水匯入旱溪排水，使該區不時散發惡臭氣味，在礫間處理場完工後，國光排水水質之氨氮（NH3-N）去除率達90%、總氮（TN）去除率超過80%，水質由「輕度污染」降為「未／稍受污染」，有效改善旱溪排水的整體水質。
水利局說，除提升康橋上游水域環境水質外，工程透過景觀環境營造，處理場頂部空間以植栽予綠美化，另處理完的水一部分排入人工溼地內，可提供動植物生長環境而達到保育功能，另配合現場解說牌，該處可提供水質淨化環境教育的功能；中市府在康橋下游處打造水利園區休憩空間，未來由點連成線，線鋪成面，希望在水質改善之餘，同步優化水域環境，大家可看到嶄新的旱溪排水水域環境。
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