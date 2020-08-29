台中也有熱氣球嘉年華 9月4日、5日土牛運動公園登場

台東熱氣球很熱門，台中也要辦熱氣球活動，石岡區熱氣球嘉年華活動將於9月4日、5日在土牛運動公園登場，主辦石岡區公所規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以不同的高度鳥瞰大甲溪美景，活動結合水資源宣導音樂晚會。

石岡區長劉素幸表示，石岡區有豐沛的水資源，區內的石岡水壩主要供應大台中地區的民生用水，這次舉辦熱氣球嘉年華活動的土牛運動公園就位於大甲溪南畔，希望讓參與民眾在欣賞美景同時也能更加珍惜水資源，愛護地球。

劉素幸指出，石岡公所籌辦熱氣球繫留升空體驗活動，是以繩索固定熱氣球來定點升降，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，從搭球至下球時間約5到7分鐘，一次可承載4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上始可搭乘。

體驗活動共舉辦3場，採現場排隊購票，9月4日下午一場，9月5日上、下午各一場，原則每場次限量100張，不分男女老幼每張票價500元，活動開始前30分鐘開放現場售票，每人限購一張，售完為止。

活動第二天，是9月5日的水資源宣導市集，公所邀請石岡區共10個里的在地農民及成長班媽媽教室設置攤位，產品多為客家特色小點，如粄、粿、冰品、當季水果等，當天晚上6點開始，由石岡在地國小、國中校內社團帶來精彩的表演，歌手林育澤、魏嘉瑩、王牌樂團、莊鵑瑛等人熱情開唱，還有絢爛煙火秀、摸彩活動等。

為期兩天的石岡熱氣球嘉年華暨珍愛水資源宣導活動，詳情可上石岡公所活動官網( https://www.shigang.taichung.gov.tw/2279923/post )查詢。