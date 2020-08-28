彰化延平公園地下建停車場 地上有環場步道及大草原

彰化縣納入前瞻計畫的彰化市延平公園地下停車場工程，彰化縣政府已完成初步設計，除將提供超過350席停車位外，占地兩公頃的延平公園也將大改造，除有環場步道外，還有大草場，以及最新式的共融式遊具設施，統包工程預定10月發包，明年初即可動工。

總經費達4億多元的延平公園地下停車場工程，預定興建地下一層、二層，由於延平公園鄰近秀傳醫院及密集住宅區，完成後，可改善周邊停車問題外，縣府並與市公所、里長及民代討論後，將一併改造延平公園。

延平公園雖然擁有密集的園木，但也被認為陽光照不進來，顯得稍為陰暗。縣府工務處建築工程科科長陳銘男說，此項工程將針對植栽重做整理，仍將留下約200多棵喬木，同時將原有常故障的水舞設施撤除，也將設置環場步道供民眾散步或跑步，並設有新式的共融式遊具、廣場，在公園南側還規畫有大草原，讓民眾有更大空間遊憩使用。